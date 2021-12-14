Метафорум «Креативные города» завершил работу в Ставропольском крае

Национальный форум, стартовавший в ноябре в России, прошел на площадке «МинводыЭКСПО» в городе Минеральные Воды.

Участие в форуме приняли представители креативных индустрий Ставропольского края, власти и бизнеса, эксперты из Москвы и других регионов России. По оценке организаторов Метафорума, за два дня команде проекта удалось представить реальный экономический потенциал сектора креативных индустрий в регионе.

«В каждом регионе команда форума не просто представляет успешные практики и проекты, обсуждает перспективы творческих индустрий и проблематику, с которой сталкиваются авторы идей, мы даем инструменты для реализации. Но самое важное в том, что опираясь на кейсы и рабочие стратегии, мы показываем властям, бизнесу и жителям городов, что креатив – это не только про развлечения, как его привыкли воспринимать, это бурно развивающийся сектор экономики, драйвер роста для регионов», — объяснила советник президента Центра стратегических разработок (ЦСР) по креативной экономике, программный директор Метафорума «Креативные города» Лариса Богданова.

Создание коллабораций, обучение, поиск новых возможностей продвижения, обмен лучшими практиками – с такими целями встретились на форуме в Минеральных Водах представители креативных индустрий, бизнеса и власти.

«Мы готовы помогать представителям государственной власти, министерствам, администрациям городов для того, чтобы идеи, разработанные авторами проектов, не остались просто идеями, а мы совместно могли построить те объекты, которые задумали, реализовали мероприятия, которые планировали. Нам важно, чтобы были реальные действия, которые помогут сделать креативные города более красивыми, удобными, комфортными и для самих жителей, и для тех, кто приезжает в Северокавказский округ, уникальный регион с красивейшими горами, живописной природой и полезными для здоровья минеральными водными источниками», — рассказала во время выступления на форуме директор ООО «ЦМИТ «Ренессанс», председатель комиссии по поддержке креативных индустрий Ставропольского краевого отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Вера Литвиненко.

По итогам Метафорума «Креативные города» в Министерстве туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края 13 декабря прошло совещание, на котором заместитель Министра Елена Шконда и рабочая группа Форума «Креативные города» в Ставропольском крае — председатель Комитета креативных индустрий Пятигорской ТПП Николай Адащик, председатель комиссии по поддержке креативных индустрий Ставропольского краевого отделения «Опора России» Вера Литвиненко и председатель Союза дизайнеров КМВ Анна Хорунжая — пришли к соглашению о создании на базе Министерства рабочей группы по развитию креативных индустрий в области туризма и оздоровительных курортов.

Для справки:

Метафорум «Креативные города» организован Национальной инициативой «Живые города». В ноябре его площадками стали Курск и подмосковное Хотьково. Байкальск, Минеральные Воды, Красноярск, Волгоград, Костомукша, Ижевск, Севастополь, Тольятти принимают форум в декабре и январе.

У каждой территории есть два дня, в течение которых дизайнеры, архитекторы, художники, урбанисты и другие представители креативных индустрий смогут представить свои проекты, обсудить сложности, связанные с развитием креативных индустрий, а также услышать лидеров изменений, познакомить друг друга с практиками раскрытия творческого потенциала. При этом в каждом регионе программа Метафорума уникальна и создана с учетом проблематики территорий и их возможностей для реализации творческих идей — над ней работала объединенная команда экспертов «Живых городов» и креативное сообщество регионов.

Метафорум продлится до 31 января 2022 года. Он проходит в двух форматах: онлайн и гибридном. Планируется, что к онлайн-мероприятиям подключатся 1117 городов. В Метафоруме по всей стране примут участие более 10 тыс. человек и более 100 спикеров, будет более 360 часов дискуссий и выступлений, практических сессий и кросс-инновационных спринтов для решения городских проблем силами креативного сообщества. Также состоятся круглые столы с представителями власти и администраций, встречи со СМИ и фондами, подведение итогов Года креативной экономики и обсуждение новых проектов.

2021 год был объявлен ООН Международным годом креативной экономики в целях устойчивого развития. Культурный сектор трудоустраивает 30 млн людей по всему миру. Цель года креативной экономики – привлечь внимание к этой сфере, а также добиться достойных условий работы, оплаты труда и карьерного роста для представителей творческих индустрий. В России в этом году реализуются программы развития креативной экономики, творческих кластеров и индустрий. В августе прошла Российская креативная неделя, а в сентябре правительство РФ утвердило концепцию развития творческих индустрий.

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