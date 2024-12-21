РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

Мир кино

Пластические хирурги и шарлатаны, революционеры и криминальные авторитеты, подруги и приматы, кайтеры и инспектор-самозванец: дайджест на 2025

LIFESTYLE

«Русская Медиагруппа» наградила победителей третьего профессионального радиоконкурса «Частота»

Регионы России

Новогодние каникулы: куда поехать, где отдохнуть и как обрести силы на 2025 год

Москва

Международный фонд искусств имени С.Д. Эрьзи подвел итоги Международного детского конкурса

Календари

АртМосковия завершила очередной этап конкурса календарей

Москва

В павильоне «Центральный» представлены ценнейшие экспонаты Третьяковской галереи

Москва

Фотовыставку Марии Снигиревской «Зигзаг времени» представили в ГКФ

Мир музыки

Рецензия на песню «Любовь стоит того» рок-исполнителя ЭЙС

ДомойРегионы РоссииНовогодние каникулы: куда поехать, где отдохнуть и как обрести силы на 2025...

Новогодние каникулы: куда поехать, где отдохнуть и как обрести силы на 2025 год

editor
By editor
79
природа байкала
Природа Байкала. Рисунок. Акварель © NESNOVA™ VIPART24.RU

Отдых – это увлекательное путешествие внутрь себя, а не всегда буквально поездка куда-то. Однако смена обстановки может стать мощным катализатором для самопознания. Вот несколько идей мест, где вы можете попробовать найти ответы:

1. Природа

Отдалённые уголки природы, такие как горы, леса или побережье океана, могут помочь вам услышать внутренний голос. Природная тишина и спокойствие способствуют размышлениям о жизни, мечтах и целях. Попробуйте отправиться в поход, кемпинг или просто прогуляться вдали от городской суеты.

2. Священные места

Места силы, будь то монастыри, храмы или святые источники, часто привлекают людей, ищущих духовный рост. Такие поездки помогают переосмыслить свои ценности и приоритеты. В России много таких мест, например, Соловецкий монастырь, Дивеевский монастырь, озеро Байкал.

3. Маленькие города и деревни

Жизнь в небольших населённых пунктах замедляет темп, позволяет сосредоточиться на себе и своих мыслях. Здесь можно глубже погрузиться в бытовые дела, обрести новые навыки и увидеть жизнь под другим углом.

4. Заграничные путешествия

Путешествие за границу открывает новый взгляд на мир и культуру. Встречи с новыми людьми, изучение других традиций и обычаев могут изменить ваше восприятие мира и самого себя. Например, Китай, Индия, Япония или Италия – страны с богатой культурой и историей.

5. Творческие мастерские и ретриты

Если вы чувствуете тягу к творчеству, попробуйте посетить арт-резиденции, творческие лагеря или ретриты. Занятия искусством, йогой, медитацией помогут раскрыть внутренние ресурсы и понять, чем вы действительно хотите заниматься.

6. Волонтёрство

Помощь другим людям может дать глубокое понимание своей миссии и целей. Волонтерская деятельность помогает осознать свою значимость и найти смысл в жизни. Это может быть работа в приюте, помощь в экологической акции или участие в благотворительных проектах.

7. Внутреннее путешествие

Иногда лучшее место для поиска себя находится внутри вас. Медитация, ведение дневника, чтение книг по саморазвитию, общение с близкими людьми – всё это может привести к важным открытиям без необходимости покидать дом.

Важно помнить, что поиск себя – это процесс, который продолжается всю жизнь. Главное – быть открытым новым впечатлениям и прислушиваться к своим чувствам и интуиции.

Предыдущая статья
Международный фонд искусств имени С.Д. Эрьзи подвел итоги Международного детского конкурса
Следующая статья
«Русская Медиагруппа» наградила победителей третьего профессионального радиоконкурса «Частота»

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru