«Истребители»: начались съёмки сериала о дерзкой спецоперации в Черном море

Онлайн-кинотеатр PREMIER объявил о старте съемок новой военной драмы «Истребители», которая расскажет о смелой операции по спасению российского крейсера «Адмирал Кузнецов». Сериал снимается при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Съемки сериала «Истребители» пройдут в Москве, Калужской области, Кисловодске, Пятигорске, Ессентуках и Мурманске. Военная драма выйдет в онлайн-кинотеатре PREMIER в 2026 году. Всего будет 4 серии.

Сюжет сериала разворачивается вокруг реальной истории, случившейся в 1991 году. Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» должен был быть захвачен, распилен на металл или работать против России. Но благодаря личной стойкости и мужеству русских моряков и летчиков палубной авиации остался в составе нашего флота.

Режиссером стал Владимир Щегольков, снявший политический триллер «Дорогой Вилли». Главные роли исполнят талантливые молодые актеры – Кирилл Русин, Арсений Каверзин, Маргарита Дьяченкова, а также любимые зрителями звезды Сергей Марин, Андрей Мерзликин, Александр Голубев и другие.

В конце 80-х годов советские инженеры-кораблестроители усиленно работают над созданием группировки, способной противостоять американским авианосцам. В строй вступают авианесущие крейсеры нового поколения. После ряда жизненных испытаний в элитное подразделение авианосца «Адмирал Кузнецов» попадает потомственный военный летчик – старший лейтенант Сергей Денисов. В это время происходит трагический распад Советского Союза. Между Украиной и Россией начинается мучительный процесс раздела Черноморского флота. Гарнизон, в котором служит Денисов, расколот. Командир полка отстранен от должности, а новое руководство, назначенное из Киева, готовится к вооруженному столкновению с российской армией. На пике конфликта экипаж авианосца «Адмирал Кузнецов» игнорирует приказ украинской власти и уводит крейсер на Северный флот, под юрисдикцию России. Чтобы не позволить нанести удар по уходящему кораблю, летчики принимают решение поднять истребители в воздух.

«Истребители» – это история о дружбе, любви и молодости на фоне политической катастрофы: развала Советского Союза и последовавшего за этим болезненного раздела народов, территорий, армии и флота.

«Действие картины происходит на фоне исторических событий, за которыми мы наблюдаем глазами вымышленных героев. Это молодые курсанты летного училища, которые дружат, ссорятся, влюбляются. Как в любом молодом коллективе не обходится и без конфликтов: юноши втянуты в любовный треугольник. Однако эти простые ребята однажды оказываются перед нелегким выбором и вынуждены вмиг повзрослеть, когда экипаж крейсера «Адмирал Кузнецов» попадает в беду. Курсанты решают прийти на помощь морякам и организовать смелую операцию по их спасению», — рассказал режиссер Владимир Щегольков.