Карету Патриарха Никона представят в музее «Новый Иерусалим» после реставрации

После длительной реставрации музей «Новый Иерусалим» представляет уникальный исторический памятник, один из немногих в мире сохранившихся образцов экипажного дела XVII века, — карету Патриарха Никона. Редкий экспонат находился несколько столетий в стенах Ново-Иерусалимского монастыря, а в 1920 году попал в музейное собрание. Переживший значительные повреждения за свою историю, он сохранен усилиями музейщиков и к грядущему 420-летию Патриарха Никона занял место в постоянной экспозиции музея «Новый Иерусалим» в разделе, посвященном Ново-Иерусалимскому монастырю и его создателю.

Восстановление кареты проводилось на средства, выделенные Министерством культуры и туризма Московской области, и стало крупнейшим реставрационным проектом, осуществленным музеем «Новый Иерусалим». Итог трехлетней реставрации — полное восстановление экипажа середины XVII века с сохранением подлинности главных уцелевших фрагментов.

Василий Кузнецов, министр культуры и туризма Московской области:

«Когда удается отреставрировать практически утраченный экспонат с более чем 300-летней историей, это большой успех, за которым стоит огромный труд — научный, реставрационный, хранительский. Я очень рад, что удалось осуществить такой кропотливый реставрационный проект, ставший, по сути, результатом работы нескольких поколений музейщиков. Накануне 420-летия Патриарха Никона карета вернулась в экспозицию музея. Получив вторую жизнь, и теперь станет ключевым ее историческим артефактом».

Известно, что у Патриарха Никона было несколько карет. Наиболее подробно описана одна из них, купленная в 1658 г.: «…немецкого дела, верх и по сторонам обито кожею черною яловишною, наверху четыре яблока медных позолочены, притворы и наугольники и задние и передние столбцы резные позолочены, на задних столбцах корона резная ж позолочена; в карете обито камкою цветною красный шёлк с жёлтым, да две подушки покрыты камкою, в карете обито вверху и по сторонам бахромою шёлковою разных цветов, в притворах и впереди в окнах окончины стекольчатые, у задних столбцов ухваты железные… колёса обиты и втулки сделаны и задвижки железные и за все это 170 рублёв». Это описание почти буквально совпадает с характеристиками кареты, хранящейся в музее «Новый Иерусалим».

Ирина Корчоха, руководитель реставрационного отдела музея «Новый Иерусалим»:

«Редчайший образец каретного дела по уникальности сравним с наиболее ранними подобными экспонатами музеев Европы. Один из самых ранних европейских экспонатов — экипаж 1610-х годов — хранится в Национальном музее карет в Лиссабоне, концом XVI — первой четвертью XVII века датируется английская карета в собрании Оружейной палаты Московского Кремля. В ходе реставрации кареты Патриарха Никона и подготовительных мероприятий была проделана большая исследовательская работа, которая существенно расширила знания об этом образце экипажного искусства и подтвердила датировку экспоната серединой XVII века».

Карета Никона, или иначе «колымага» (в переводе с тюркского «большая повозка») представляет собой примитивный экипаж: крытую кибитку, поставленную на тележные колёса. В такой конструкции отсутствуют рессоры, поворотный механизм, место для кучера и запятки, основная несущая деталь — «дрога» или «дрожина» не имеет изгиба («лебяжьей шейки»). Чтобы управлять таким экипажем, кучер должен был идти рядом или сидеть на одной из ведущих лошадей.

Первое документальное упоминание о карете Никона относится к 1779 году, когда помощник академика Г.Ф. Миллера А.М. Андреев обнаружил хозяйственные постройки у потока Кедрон в Гефсиманском саду близ Ново-Иерусалимского монастыря: «А неподалеку от онаго ручья находятся четыре пруда и деревянной скотской двор с сараем, в котором карета Никона патриарха хранится».

Также в архивах музея хранятся две дореволюционные фотографии кареты, вошедшие в альбом с видами Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря, поднесенный Николаю II в 1903 году.

В 1920 году карета поступила в фонды созданного в стенах монастыря музея и выставлялась в Большой Трапезной палате. Она упомянута в путеводителе 1925 года в разделе истории монастыря: «Патриаршая карета. Деревянные части кузова украшены резьбой».

Никоновская колымага сильно пострадала при разрушении Нового Иерусалима немецко-фашистскими войсками в декабре 1941 года. К прежним повреждениям добавилось разрушение главной оси конструкции — четырехметровой дрожины. Были повреждены колеса, вся верхняя часть с крышей исчезла. За исключением отдельных фрагментов, пропала и кожаная обивка кузова. Декоративные гвозди были частично утрачены, оставшиеся сильно поражены коррозией. Вероятно, какое-то время экспонат находился под открытым небом, в результате карета распалась на составные части, некоторые фрагменты были утрачены.

Говоря о реализации проекта, необходимо отметить, что проект реставрации был выполнен в 1989 году реставрационным кооперативом «Старина» при Правлении Советского фонда культуры. Тогда провели фотофиксацию всех частей разрушенной кареты и сделаны обмеры со всеми вычерченными и отрисованными элементами в масштабе 1:1. Эта колоссальная высокопрофессиональная работа оказалась бесценным источником для проведения научной реставрации.

К процессу реставрации приступили в начале 2022 года. Работы по восстановлению конструкции экипажа взяло на себя предприятие «Музейное наследие», на этом этапе изучались и немногие сохранившиеся экипажи-аналоги, и теоретические работы, в том числе старинный трактат «Сборник таблиц по наукам, свободным искусствам и механике» (Париж, 1769). Реконструкция верха кибитки была проведена на основе изобразительных материалов. Для потолка был исполнен зонтичный каркас из бука, ходовая часть восстановлена полностью, древесина укреплена, как и красочный слой на колесах и резных стойках, утраченные детали из дерева и металла воссозданы.

Силами музейных специалистов в 2024 году были выполнены работы по реконструкции кожаной обивки кузова. Для этого была использована кожа, подобранная по фактуре и цвету с подлинной, и сохранены уцелевшие фрагменты. Реставрацию осуществляли сразу несколько музейных специалистов. Мастерство реставраторов Владимира Ширякова (металл), Алексея Горданчука (дерево, кожа), Марии Мартышковой (декоративная резьба), а также молодого сотрудника музея Елизаветы Лихтенвальд вернуло в экспозицию этот поистине уникальный экспонат.

Увидеть отреставрированную карету можно в разделе «Новый Иерусалим. Памятник истории и культуры XVII–XXI веков», где также представлено ещё несколько подлинных вещей, некогда принадлежавших выдающейся исторической и духовной личности — Патриарху Никону.