Новогодние каникулы вместе с мюзиклом «Золушка»

Новогодние каникулы порадуют москвичей и гостей столицы самой волшебной и романтичной сказочной премьерой шоу-мюзикла «Золушка» с 28 декабря 2022 года по 8 января 2023 года в Доме Культуры и Техники МАИ.

Актёры мюзиклов, театра и кино Мария Налимова и Олег Тарасов в главных ролях шоу — мюзикла «Золушка». Наш мюзикл позволит и взрослым и детям очутиться в атмосфере прекрасных иллюзий и таинственных чудес, сказочного бала и хрустальных мечтах.

Актер Олег Тарасов, известный многим по мюзиклам «Бременские музыканты», «Лукоморье» и «Черномор», снимавшийся в сериалах «След» и «СашаТаня»сыграет роль принца в премьере нового яркого и динамичного шоу — мюзикла для всей семьи «Золушка» по мотивам сказки Шарля Перро. На сцене с ним в главной роли будет блистать восходящая звезда Мария Налимова.

Мюзикл «Золушка» перенесет зрителей в волшебный мир романтической сказки, где все герои живут с верой в мечту и наш мюзикл подарит каждому частичку его мечты.

Являясь партнером Благотворительной Акции «Подарим праздник детям», направленной на поддержку воспитанников из детских домов и социальных приютов, детей оставшихся без попечения родителей, сирот, детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, детей Домбаса, оставшихся без родного крова — мюзикл «Золушка» станет настоящим новогодним подарком.

Со слов автора и режиссера -постановщика проекта Дмитрия Петрика — эта история, не похожая ни на одну из тех, что вы могли видеть раньше, это взрыв творческой фантазии и экспериментов, глубоких драматических переживаний и ярких зрелищных форм, синтез музыки, пластики, вокала, различных цирковых жанров и боевых искусств.

Подробности на сайте www.мюзикл-золушка.рф .

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.