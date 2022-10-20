«Арт-платформа» представит премьеру спектакля «Тоня Глиммердал»

30 октября (12:00) и 31 октября (19:00) на площадке Открытого театрального пространства «Арт-платформа» (Георгиевский переулок д. 3/3) в Москве петербургская независимая команда «Театральный проект 27» сыграет премьеру спектакля «Тоня Глиммердал» (9+). Эту историю для современных подростков поставит известный режиссер Иван Пачин, автор спектакля «Сочинение про Джобса» («Театральный проект 27») и любимого многими «Мой дедушка был вишней» (Большой театр кукол). В роли Тони — яркая, молодая, талантливая актриса Театра им. Е. Вахтангова Евгения Ивашова. Постановка создана при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, а также при участии «Арт-платформы».

У московских зрителей будет по-настоящему уникальная возможность увидеть первыми премьерный спектакль театра, на постановки которого в северную столицу зрители приезжают со всех городов России.

«Театральный проект 27» — это независимый проект из Санкт-Петербурга, цель которого — создавать вместе с молодыми авторами спектакли нового поколения для подростков. Именно этому театру принадлежат такие постановки как «Сочинение про Джобса» (реж. Иван Пачин), «Жирная люба» и «Лис PEACE» (Юлия Каландаришвили). Постановки Владислава Тутака входили в лонг-лист высшей театральной премии «Золотая Маска», участвовали в фестивалях «Территория. Kids», Таврида, Большой Детский фестиваль и др.

Спектакли театра становились лауреатами престижных премий, гастролировали по всей стране, а также принимали участие в большом количестве фестивалей, таких как Большой детский фестиваль (Москва), «Маршак» (Воронеж), «Карабас» (Москва), «Театры Санкт-Петербурга – детям» (Санкт-Петербург), «Европейская весна» (Архангельск), «Башня» (Калининград), «SOLO» (Москва), «Territoria.Kids» (Москва).

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