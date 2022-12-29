Новогодний вайб: Баста презентовал новый трек в известном шоу Toaster

Toaster Live Xmas Season - это специальный новогодний сезон флагманского шоу TOASTER, собравший в себе тяжеловесов отечественной рэп-сцены и их главные хиты 2022 года.

Открыл проект «отец» российского хип-хопа Баста, мощно зафристайлив на свой же трек «Не дотянуться до звезд» в максимально непривычной для себя манере. В ремиксе трека он использовал мелодию из песни «Children» Роберта Майлза, самого европейского сингла 1996 года! Разносящий бит флоу и искрометные панчи в сочетании с классикой техно-попа под залипательный визуал - таким Васю Вакуленко вы еще точно не видели.

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