Звезды поздравили студентов Академии Игоря Крутого с новогодними праздниками

На минувшей неделе в Академии Игоря Крутого состоялось сразу два новогодних мероприятия: праздничная вечеринка в стиле «Гарри Поттер», а также концерт-съемка Christmas Song с участием студентов Академии и звезд российской эстрады.

Первое мероприятие проходило в стиле популярной вселенной «Гарри Поттера». В новогоднее магическое путешествие все участники отправлялись с платформы №20 2/2, а здание Академии украсили яркими сказочными фотозонами. Студенты познакомились с Гарри Поттером и Альбусом Даблдором, фотографировались на память с совой Буклей и пели любимые хиты вместе с Волан-де-Мортом. Вечеринка закончилась зажигательной дискотекой.

В подарок все дети получили тематические подарки: кружку с героями поттерианы, бомбочки-какао с маршмеллоу в виде золотого снитча, наклейки с приколами от педагогов Академии и газету в стилистике сказочного «Ежедневного пророка» с описанием правил новой карты-лояльности. Теперь студенты могут за свои успехи и активности в Академии получать фишки-круткоины и обменивать их на тематический мерч в онлайн-магазине. А еще всех детей ожидал сюрприз в виде новогодних открыток с автографами от звезд российской эстрады: Игоря Крутого, Ларисы Долиной, Филиппа Киркорова, Димы Билана, Александра Реввы, Алсу, Хабиба, Вани Дмитриенко и др.

Также для студентов было подготовлено видео-поздравление от знаменитых артистов, в котором звезды записали свои самые искренние новогодние пожелания.

Поздравить студентов, их родителей и педагогов с наступающими праздниками и выступить вместе с юными музыкантами на одной сцене в концерте Christmas Song пришли такие российские звезды как: Хабиб, Милана Стар, Амирчик, Сандра Топ и Влад Зотов и др. Артисты пожелали всем студентам вдохновения, успехов в новом году, а также и самых зажигательных хитов.

Эфир рождественского концерта Christmas Song покажут в праздничные недели на телеканале Music Box.

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