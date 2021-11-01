«Век танго». Цикл «Посольские вечера в Царицыно» продолжит вечер Аргентины

2 ноября 2021 года состоится онлайн-трансляция очередного события в рамках проекта «Посольские вечера в Царицыно». На этот раз вечер посвящен Аргентине, а культуру этой страны никак невозможно представить без танго. Концерт в Царицыно так и называется – «Век танго». Он приурочен к 100-летию со дня рождения композитора Астора Пьяццоллы и организован Национальным фондом поддержки правообладателей и Музеем-заповедником «Царицыно» при поддержке Посольства Аргентины в России и лично Чрезвычайного и Полномочного Посла Аргентины в Российской Федерации Эдуардо Антонио Зуайна.

По поводу времени и места зарождения танго до сих по ведутся споры, но большинство исследователей уверены, что история этого страстного и зрелищного танца началась на улицах бедных кварталов Буэнос-Айреса во второй половине XIX века. Астор Пьяццолла, известный в Аргентине как El Gran Ástor («Великий Астор»), – человек, который уже в XX веке привнес в жанр танго много нового, обогатив его элементами джаза и классической музыки.

В числе музыкальных номеров вечера «Век танго» прозвучат некоторые из лучших произведений Пьяццоллы, в том числе завершающее программу «Либертанго» («Танго свободы»), относящееся к самым известным сочинениям композитора. Будут исполнены и произведения других авторов – в живом звучании бандонеона, скрипки, рояля и контрабаса. В концерте также примет участие танцевальная пара Хуан Мануэль и Лиза Росалес.

Онлайн-трансляцию вечера можно посмотреть на портале «Культура.РФ», в соцсети «Одноклассники», на сайте музея-заповедника «Царицыно» и на официальном сайте проекта «Посольские вечера в Царицыне» – ambassadore.ru.

Начало в 20:00.

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