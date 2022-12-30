«Пузырьки Игристые»: Мэри Ян удивила своего слушателя

Мэри Ян – это артистка, которая умеет удивить даже самого искушенного зрителя. Творец, который не боится экспериментировать и дарит своему слушателю самые неожиданные музыкальные подарки. Талантливая и яркая Мэри Ян завершает 2022 год свежим релизом «Пузырьки Игристые».

«В канун Новогодних праздников, Мэри Ян дарит всем нам чудесную песню «Пузырьки Игристые». Праздничная, танцевальная песня, наполненная новогодним смыслом. Простая, ритмичная аранжировка с лёгким, запоминающимся припевом и словами подарит чудесное настроение в новогоднюю ночь и зарядит волшебством на грядущий 2023 год! Всем здоровья и радости! С наступающим Новым Годом, друзья!», - поделился продюсер и автор песен Дэн Ян.

«Дорогие мои! Пусть радостью и счастьем наполнятся ваши сердца, а наша новогодняя песенка задаст настроение праздника на целый год вперед!», - рассказала сама исполнительница.

«Пузырьки Игристые» Мэри Ян вышли 30 декабря и уже доступны на всех цифровых площадках, а так же в эфире радиостанций.

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