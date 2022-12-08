«Новогодняя»: встретим Новый год с новой песней Наталии Ивановой

Вы тоже из тех, кто любит удивительную русскую зиму и ждет новогодних чудес? А кто всегда мечтает, чтобы Новый год пришел поскорее? Ну конечно же дети! Они пишут письма деду Морозу и нетерпеливо ждут его подарков.

Наталия рассказала, что идеей для песни стало реальное событие, произошедшее с ней в прошлом году. Её дочь Наташа случайно увидела в столе собственное письмо, написанное Деду Морозу.

Да, это был конфуз… пришлось придумывать на ходу для 10-летней девочки захватывающую историю. Переключив внимание ребенка на пришедших Деда Мороза и Снегурочку, героиня предаётся собственным мыслям.

Сколько ещё нужно успеть, сколько дел доделать. А может плюнуть на всё и сбежать на Мальдивы? Вот только этот вариант не подходит для тех, кто любит снежную русскую зиму, снеговиков и мандарины, и с нежным трепетом ждёт чуда в любом возрасте.

«В моём репертуаре уже есть зимние песни – признается Наталия. – Но именно про Новый год, про ожидание чуда, сказки и праздника не было. Я решила, что мне, несомненно, нужна такая песня и обязательно, чтобы она была актуальна многие годы».

Чудесная мелодия, простой незамысловатый сюжет и быстро запоминающийся припев берут в плен и заряжают новогодним настроением. Прекрасная альтернатива традиционным новогодним композициям, которая украдёт ваше сердце, ждущее новогодних чудес.

Наталия поделилась, что всегда ждёт Новый год, потому что только в этот праздник их большая семья может собраться вместе за большим столом, обняться, посмотреть друг другу в глаза и на какое-то время забыть все невзгоды и сложности.

В дань уважения к этому волшебному празднику Наталия оставила поздравления: «Желаю всем любви, нежности и взаимопонимания со своими родными. И даже если ваш любимый человек далеко в этот праздник, включайте мою новую новогоднюю песню и пусть вам станет чуточку легче. Новый, новый год придет!»

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