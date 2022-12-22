Onlife iDEA Fest завершился награждением победителей

17 декабря состоялась церемония закрытия Международного театрального фестиваля Onlife iDEA Fest.

Onlife iDEA Fest – это бесплатные спектакли в формате onlife-перформанс. Особенность формата оnlife в том, что актеры выходят в прямой эфир с телефона или компьютера и играют спектакль, используя профессиональную платформу. Показы проходили бесплатно на площадках в Youtube и ВКонтакте.

Экспертное жюри выбрало победителей осеннего сезона:

Номинация «Лучшая мужская роль» – Виктор Ворзонин (спектакль «Астро-ремиссия»);

Номинация «Лучшая женская роль» – Анна Лузгина (спектакль «Тайна старого дома»);

Номинация «Лучший спектакль» – Семен Серзин (спектакль «Я шагаю по Москве»);

Номинация «Лучшая onlife-режиссура» – Дмитрий Акриш (спектакль «Астро-ремиссия»).

Согласно голосованию «Приз зрительских симпатий» забрал Владимирский академический театр драмы за спектакль «Тайна старого дома».

После награждения зрителям бесплатно показали скринлайф-спектакль «Пир во время чумы». Постановка Театра Романа Виктюка по маленькой трагедии Пушкина.

Фестиваль состоялся уже во второй раз, первый – весной 2022 года. В этом сезоне – 10 спектаклей из Объединенных Арабских Эмиратов, Молдовы, Казахстана, Эстонии и России. К просмотру подключились более 800 тыс. человек из 52 стран мира.

Организаторы фестиваля планируют проведение следующего сезона будущей весной. В настоящее время идет отбор спектаклей в конкурсную программу.

Записи всех постановок бесплатно доступны на Youtube канале фестиваля.

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