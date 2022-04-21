«Сомневаюсь, что она знает, где находится Россия»: Расторгуев о скандале с Бейонсе

Голливудскую диву заподозрили в плагиате хита группы «Любэ»! Шоу-бизнес гадает – это случайность, воровство или королева Би является давней фанаткой Расторгуева? Как отреагировал на эту новость сам Николай? Собирается ли он призвать артистку к ответу? Кто еще из отечественных звезд услышал свои творения в исполнении зарубежных коллег?

На прошедшей церемонии вручения премии «Оскар» среди номинантов была певица Бейонсе. Когда она исполнила на сцене свою композицию, то российские зрители неожиданно уловили знакомые ноты.

Песня, которая стала саундтреком к фильму «Король Ричард», действительно очень напоминает знаменитый хит группы «Любэ» под названием «Ты неси меня, река».

Мнения российских коллег по сцене разделились. Одни считают, что совпадений не избежать, ведь нот всего семь.

«Я не увидел какой-то параллели, чтобы кто-то у кого-то что-то украл. Просто поп-музыка сама по себе достаточно предсказуемая», — делится певец Константин Бурдаев.

Другие уверены, что это было сделано специально!

«Возможно, Бейонсе решила вступиться за русскую культуру. Она произвела фрагмент нашей песни, которая практически считается народной», — рассуждает музыкант Родион Газманов.

Известно, что автором композиции является сама артистка. Внимательные зрители заметили, что в своем клипе она показала лошадь. В соцсетях шутят, что Бейонсе вдохновилась песней «Выйду ночью в поле с конем», которую исполняет тоже Расторгуев.

«Ничто не вечно под луной. Думаю, что придет время, когда во всем мире будут петь песни на русском языке, в том числе группы «Любэ», — улыбается Бурдаев.

Это далеко не первый случай заимствования западными музыкантами хитов отечественных исполнителей.

К примеру, немецкие рокеры явно вдохновлялись творчеством певицы МакSим.

А в далеком 1964 году шведский коллектив Hootenanny Singers перепел главный шлягер советских школьников.

Коллектив указал в качестве авторов музыки своих композиторов. Про Аркадия Ильича Островского не было ни слова.

«Я считаю, что самая странная ситуация в плане плагиата была у Селин Дион. В одной из ее песен обнаружился целый пассаж из произведений Рахманинова», — вспоминает Родион Газманов.

Российский диджей Артем Столяров несколько лет судился с американским продюсером Райаном Теддером. Молодой человек утверждал, что тот скопировал 19 из 20 нот из его ремикса на хит OneRepublic «I Lived». Процесс был долгим. Столяров потратил много денег, но в итоге проиграл.

Звезды отечественной эстрады коллектива «Руки Вверх!» в подобной истории остались в выигрыше. В 1998 году Жуков и Потехин выпустили свою знаменитую «Песенку», где Лиза Роднянская исполняла припев.

Немецкому продюсеру Алексу Кристенсену так понравилась эта идея, что он выкупил на нее права для своей группы ATC.

«Все дело в простоте. Некоторые считают, что это ужас и называют нас «колхозной» группой. А что вы поете на день рождения дома? Что поете за столом? Именно такие песни. Вы же не поете Бруно Марса или Led Zeppelin», — объясняет Сергей Жуков.

Позже исполнитель признался, что сумма сделки превысила гонорары группы за несколько концертов.

Бессменный лидер «Любэ» прокомментировал ситуацию с композицией Бейонсе. Николай Расторгуев признался, что не обижается на поп-диву и не планирует подавать на нее в суд.

«Мне по барабану. Это не один в один, похожи только первые несколько тактов», — считает певец.

Артист уверен, что произошло недоразумение. По его мнению, зарубежная исполнительница слишком далека от творчества их коллектива.

«Она не подозревает о существовании нашего ансамбля. Сомневаюсь, что она вообще знает, где находится Россия», — смеется Николай Расторгуев.

Композитор Игорь Матвиенко, который написал музыку практически для всех песен «Любэ», сказал, что не оставит ситуацию без внимания.

«Подпишем с ней мировое соглашение, а на полученные деньги проведем очередные юбилеи наших групп», — высказался он.

По словам адвоката, если профессиональная экспертиза докажет, что мелодия на самом деле идентична, то у российской стороны есть все шансы призвать иностранную коллегу к ответственности.

«Нужно установить, у кого раньше были исходники этих музыкальных материалов. Потом надо получить заключение специалистов, которые определят, есть ли совпадения. Если досудебное разбирательство будет проходить в России, то я бы ответил, что Матвиенко выиграет суд», — объясняет юрист Андрей Алешин.

В соцсетях пишут, что Бейонсе нужно извиниться перед Расторгуевым и попросить его выступить дуэтом. Поклонники уверены, что получится настоящий хит.

Публикуется по материалам программы «Светская хроника»

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