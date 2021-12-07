Вячеслав Зайцев вернулся в Дом Моды и готовит новую коллекцию

Известный кутюрье снова начал творить! Какие изменения ждут знаменитый бренд? Кого дизайнер мечтает видеть своим преемником? Почему Зайцев не может дозвониться до собственного сына? За что, по мнению Егора, отец должен просить у него прощения?

Недавно в Москве состоялась Неделя Моды Вячеслава Зайцева! В течение трех дней гости посещали различные мероприятия. Сам модельер появился на премии, которую вручали молодым дизайнерам. Гости и друзья звезды собрались в одном из старейших ресторанов столицы.

«Я давно знаю Зайцева. Когда еще не было его салона на Проспекте Мира. Хочу сказать, что он был одним из первых дизайнеров в нашей стране», — отмечает певец и отец известного исполнителя Бедрос Киркоров.

«Мы познакомились с ним во Франции, в замке Маркиза де Сада. Его потом купил Пьер Карден. Мы тогда много гуляли по этим местам, общались и пили вино. Было очень здорово», — вспоминает телеведущий Степан Меньшиков.

Все с нетерпением ждали появления кутюрье. Вячеслав Михайлович был одет с иголочки. Он примерил на себя белоснежную рубашку и ярко-красный пиджак. Звезда дополнил свой образ массивным украшением с камнями, а на голову надел фирменный котелок.

«Я мечтаю максимально воплотиться в реальность бытия. У меня есть огромный материал, но я хочу делать более конкретные вещи», — рассуждает маэстро.

Многие заметили, что весь вечер Зайцев был веселым и активным. После недавней реабилитации его речь сильно изменилась.

«Лечение прошло очень хорошо и продуктивно. Я доволен. Самое главное, что вернул себе язык и речь, стал нормально говорить. Единственное, есть сложности с движениями», — делится артист.

«Это художник огромной величины, модельер – талантище! Ему невозможно сидеть без дела и думать о прошлом. Он хочет творить и приходить на мероприятия, как раньше. Это увеличивает его жизнь», — уверяет подруга модельера Галина Гарафутдинова.

Недавно в семье модельера произошел скандал. Сын Вячеслава Михайловича заявил, что его отца похитили и силой удерживают в клинике. Егор жаловался, что не может до него дозвониться. Кутюрье опроверг эту информацию. Он рассказал, что был на специализированном лечении.

«Он там плавал и занимался на различных тренажерах», — говорит друг дизайнера Вадим Хусаинов.

«Когда человек двигается, то чувствует себя прекрасно. Движение – это жизнь. Даже один шаг помогает ему думать о будущем», — объясняет Галина Гарафутдинова.

Весной этого года поклонники всерьез переживали за здоровье Зайцева. Он с трудом говорил, почти не выезжал из дома и даже не общался с друзьями.

«Зайцев в очень тяжелом состоянии. Он не понимает, что с ним происходит. Когда человек находится в старческой деменции, он превращается в большого ребенка», — рассказывал в одном из интервью светский репортер Иван Акимов.

Сейчас Вячеслав Михайлович готов триумфально вернуться в индустрию моды! Он усердно трудится над новой коллекцией.

«Я хочу сделать классическое прет-а-порте. Костюмы и тройки только из твида. И тесемка в качестве отделки», — говорит модельер.

По словам кутюрье, он не против поработать с молодыми дизайнерами.

«Сейчас он будет выбирать, с кем хочет сделать коллаборацию», — делится Вадим Хусаинов.

«Он дает возможность каждому человеку, который чувствует в себе талант и тягу к моделированию, показать себя и увидеть других. У него нет требований от-кутюр», — подчеркивает бывший директор Дома Моды Николай Головин.

Наследник маэстро до сих пор считает, что помощники отца преследуют корыстные цели. Несмотря на обвинения, Егор сам игнорирует звонки родственника и отказывается общаться с прессой.

«Сейчас он даже не подходит к телефону. Я не могу понять, что с ним происходит», — уверяет Зайцев.

«Наверное, он не очень презентабельно выглядит, поэтому и не выходит на связь с журналистами. А еще он – трус», — считает Вадим Хусаинов.

Звездный наследник ждет извинений. Мужчина не может простить отцу, что он уехал на реабилитацию и не посоветовался с ним. Егор подумал, что родственника взяли в заложники.

«Он ему говорит: «Ты, папа, приползи ко мне на четвереньках и попроси у меня прощения». Нормальный сын разве может такое сказать?» — возмущается Вадим Хусаинов.

«Это просто семейная трагедия. Но так бывает. Иногда у благополучных родителей бывают неблагополучные дети», — рассуждает телеведущий Степан Меньшиков.

Вячеслав Михайлович оказался в сложной ситуации. Мужчина понимает, что рано или поздно ему придется передать бразды правления брендом другому человеку. Несколько лет назад врачи обнаружили у маэстро болезнь Паркинсона.

«Это дегенеративное заболевание мозга, при котором поражаются нейроны, то есть клетки мозга. Поражается практически все тело. А на четвертой стадии появляется слабоумие. На сегодняшний день эта болезнь неизлечима», — объясняет врач-невролог Александр Евдокимов.

По словам специалистов, грамотная реабилитация и правильные препараты могут замедлить ход заболевания.

«Мне тяжело, ведь болезнь прогрессирует. От этого мало приятного», — вздыхает дизайнер.

Зайцев мечтает, чтобы его дело продолжили члены семьи. Звезда видит в качестве своих преемников только сына и внучек.

«У меня есть Егор, Маруся и Настя», — делится знаменитость.

Люди из окружения кутюрье уверены, что компанию нельзя передавать в руки Егора. По их мнению, тогда дело всей жизни маэстро просто умрет.

«Отцовская любовь разбаловала сына. Я думаю, что кровный наследник развалит эту империю. Она и так на ладан дышит», — считает Степан Меньшиков.

«Здание стоит, будто какой-то склеп. На него даже смотреть страшно», — отмечает Вадим Хусаинов.

Известно, что старшая внучка маэстро пошла по его стопам. Маруся тоже занимается дизайном одежды. Друзья говорят, что знаменитый дедушка хочет передать дело ей. Но девушка даже не приехала на праздник.

«Она просто не может сориентироваться в ситуации. Знает, что происходят конфликты, поэтому просто абстрагировалась», — уверен Хусаинов.

«Любой артист должен быть не только хорошим мастером, но и хорошим человеком. Он должен быть добрым и иметь широкую душу. Такие люди всегда страдают», — вздыхает Бедрос Киркоров.

Друзья Зайцева говорят, что модельер все равно очень любит своих родственников. Мужчина всерьез переживает, что они редко общаются.

«Егор может приехать к нему в любой момент. Зайцев будет рад ему в любое время суток. Мы не знаем, приезжал ли он или нет», — делится Николай Головин.

Вячеслав Михайлович верит в лучшее. Он надеется, что когда-нибудь в их семье наступит мир. Тогда маэстро со спокойной душой сможет передать дело наследникам.

Публикуется по материалам программы «Светская хроника»

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