Новые экранизации романов Виктории Платовой и Татьяны Устиновой скоро на ТВЦ

Телезрителей, несомненно, порадует продолжение приключений Мани Поливановой и Алекса Шан-Гирея. Новый детективный 4х-серийный мини-сериал «Судьба по книге перемен» снимается по одноименной книге Татьяны Устиновой, опубликованной в декабре прошлого года. Напомним, что предыдущие экранизации серии «Писательница Маня Поливанова» – «Неразрезанные страницы», «Один день, одна ночь» и «С небес на землю» были показаны на ТВЦ в 2015 году. Режиссер всех киноработ и автор сценариев – Петр Амелин. По словам писательницы, экранизации, снятые Петром – одни из ее самых любимых. А актеры Павел Трубинер и Кристина Бабушкина, играющие главных героев, это 100% попадание в роль.

Изначально продолжения серии про Маню и Алекса не планировалось. Но Татьяна Устинова так соскучилась по Мане, что решила его написать. А актеры с большой радостью согласились принять участие в съемках. По словам Павла Трубинера, они с Кристиной все эти годы не виделись, а потому были счастливы увидеть друг друга на съемочной площадке. «Мы очень тепло вспоминали предыдущие съемки. Я был рад увидеть всю съемочную группу, и, конечно, Петра Амелина. Петр — замечательный человек, потрясающий режиссер, великолепнейший сценарист и большой профессионал своего дела. Я очень люблю с ним работать и, надеюсь, это взаимно», — говорит актер.

Кадр из фильма «Судьба по книге перемен»

Съемки, по традиции, проходили в Санкт-Петербурге. На экраны «Судьба по книге перемен» планируется к выходу в ноябре. А в октябре готовятся премьеры трех экранизаций Виктории Платовой – «Забытый ангел», «Репейник» и «Танго для одной». Все сценарии писательница написала сама. Съемки «Забытого ангела» на днях завершились в Минске. Главные роли сыграли Вероника Пляшкевич и Дмитрий Пчела. Героиня Вероники Ольга, проиграв в судах богатому мужу право видеться с дочерью и воспитывать ее, похищает девочку и прячется с ней в провинции. Но незнакомое место оказывается удивительным образом связанным с прошлым Ольги и хранит страшные тайны, о которых она даже не подозревала. Ей придется разобраться не только со старыми убийствами, но и доказать свою непричастность к новым…

Кадр из фильма «Забытый ангел»

— Ольга привлекла меня тем, что в подобных критических ситуациях человек сам не подозревает, на что он способен, и откуда то берутся те самые волшебные силы, чтобы противостоять злу и сражаться с ним всеми возможными способами. И Ольга как раз из числа таких женщин. Она, не задумываясь, делает какие-то совершенно безумные поступки, не прогнозируя последствия. Она сражается за свою дочь нестандартными способами. И она сделает все, чтобы ее дочь была с ней, была счастлива, — рассказывает актриса.

С Дмитрием они снимались вместе впервые. И Вероника признается, что он прекрасный партнер, внимательный и талантливый. «Мне было очень комфортно с ним и весело. А юмор на площадке и радостная атмосфера очень важны, чтобы результат был хороший!».

Съемки двух других фильмов также проходят в Минске. В «Репейнике» одну из главных ролей исполняет Дмитрий Исаев, а в «Танго для одной» задействованы актеры Дарья Пармененкова и Кирилл Запорожский.

В новом телесезоне ТВЦ порадует зрителей и другими детективными премьерами.

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