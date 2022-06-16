«Селфимания» выходит в широкий прокат

Какие романтические отношения обходятся сейчас без селфи?! Будь ты известный блоггер с многомиллионной аудиторией из России, молодая семейная пара из Австрии или итальянская пенсионерка — у селфи нет национальности!

С 23 июня в широкий прокат выходит фильм «Селфимания» — сатирическая комедия о том, куда может привести зависимость от телефонов и Интернета. Алексей Воробьёв и его иностранные коллеги предлагают посмеяться над собой и своей зависимостью от гаджетов и социальных сетей в новом проекте «Селфимания».

В создании фильма приняли участие сценаристы, актёры и режиссёры из четырёх стран: Россия, Австрия, Италия и США. Зрителя ждут встречи и забавные истории со звездой «Казино Рояль», итальянкой Катериной Мурино; героиней «Американской истории ужасов» и «Милых обманщиц», юной звездой из Лос Анджелеса Джессикой Белкин, Бьянкой Наппи, которую мы видели в «Доме Gucci», любимым российскими зрителями Олегом Тактаровым, Миленой Вукотич, работавшей с крупнейшими мировыми режиссёрами — Бунюэль, Феллини, Андрей Тарковский и др.; и «нашим человеком в Голливуде» — Алексеем Воробьёвым.

Алексей не только сыграл несколько ролей в картине, но и выступил композитором фильма, а также — режиссёром и сценаристом сразу двух его новелл, в одной из которых появятся Ирина Дубцова, Игорь Крутой, Диана Арбенина и Вадим Такменев.

Небольшой спойлер — в фильме Алексей будет встречаться сразу с тремя девушками, но останется только с одной!

Работа над фильмом потребовала больших усилий: нужно было объединить съёмочные команды из разных стран, чтобы задуманные весёлые истории, каждая из которых отражает нашу забавную (а порой и не очень) зависимость от социальных сетей и гаджетов обрели жизнь. Но всё получилось!

– «Селфимания» – это отличная история о том, как изменился наш мир, – говорит Олег Тактаров. – Мой герой – обыкновенный таксист, человек простой, которому чужд весь этот блоггерский мир. Но в жизни я сам, разумеется, замечаю, как всё вокруг меняется и люди всё больше и больше погружаются в виртуальную реальность социальных сетей. Хорошо, когда можно над этим посмеяться. С нашим фильмом – это точно получится!

– Я благодарна этому приключению за то, что смогла встретиться с двумя этими замечательными людьми – Алексеем Воробьёвым и Иевой Андреевайте! – эмоционально прокомментировала своё участие в проекте Катерина Мурино. – Надеюсь, жизнь предоставит нам ещё один шанс соединиться.

– Работая над этим фильмом, я получил невероятное удовольствие! Как актёр смог снова встретиться в кадре с прекрасной Катериной Мурино. Как режиссёр одной из новелл – с замечательной Джессикой Белкин. А как композитор и монтажёр – поработать сразу над тремя новеллами, представленными в этом кино. Так что за кадром «Селфимании» моей работы гораздо больше, чем на экране! – смеётся Алексей Воробьёв. – Все мы с удовольствием работали над этим проектом, чтобы вы, придя в кино, могли посмеяться над нами, а иногда – и над собой!

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