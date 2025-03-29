«Новые приключения Элли и ее друзей» в ДМТЮА

29 марта Детский музыкальный театр юного актера (ДМТЮА) представил открытую репетицию музыкального спектакля «Новые приключения Элли и ее друзей». В основе постановки — книга Александра Волкова «Урфин Джюс и его деревянные солдаты». Постановка осуществлена при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и стала продолжением хита театра — спектакля «Волшебник Изумрудного города».

Зрители вновь встретились с девочкой Элли и с её старыми друзьями: Страшилой, Железным Дровосеком, Львом, Тотошкой, и, конечно, Гудвином. Только Гудвин теперь уже не Великий и Ужасный Волшебник, а простой житель Канзаса и хозяин лавки по изготовлению воздушных шаров.

Это яркое и увлекательное музыкальное представление перенесет зрителей в волшебный мир, полный приключений, дружбы и незабываемых моментов, где каждый сможет насладиться не только захватывающим сюжетом, но и оригинальными музыкальными номерами, которые создадут атмосферу настоящего праздника. Музыку к спектаклю написал Евгений Загот (он же композитор мюзикла «Волшебник Изумрудного города»). Автор стихотворного текста – Лев Яковлев, который знаком зрителям ДМТЮА по спектаклям «Баранкин, будь человеком» и «Республика ШКИД».

«Новые приключения Элли и ее друзей» — это не просто мюзикл, это возможность для всей семьи провести время вместе, насладиться искусством и окунуться в мир фантазий. Это представление – событие для Детского музыкального театра юного актера и его зрителей.