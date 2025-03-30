«Отряд Светлячков»: в Москве состоялась пресс-конференция, посвященная премьере военно-исторического фильма

28 марта состоялась пресс-конференция, посвященная премьере военно-приключенческого исторического фильма «Отряд Светлячков». Фильм повествует о судьбах нескольких отрядов войск Крымского фронта, которые в мае 1942 года вместе с местными жителями нашли укрытие в Аджимушкайских каменоломнях во время бомбежек. Главный герой — современный мальчик, который неожиданно оказывается в прошлом и сталкивается с выбором: найти утраченные артефакты или помочь защитникам каменоломен.

На вопросы журналистов отвечали режиссёр Стас Мареев, исполнитель главной роли Алексей Батанин, актрисы Анна Чурина и Алёна Чехова, оператор Сергей Бледнев и автор идеи Андрей Зубов. Все они поделились уникальными моментами, связанными с созданием фильма.

Актриса Алёна Чехова подчеркнула важность глубокого погружения в роль, чему способствовали масштабные декорации, в которых проходила основная часть съемок. Режиссёр Стас Мареев отметил, что продюсер Александр Петрухин создал большой павильон для съемок, чтобы избежать у зрителей чувства клаустрофобии в узких пещерах. «Мы стремились передать атмосферу того времени, и этот подход позволил создать оптимальные условия для работы», — сказал он. «Выходя из декорации после 12 часов съемок, ты понимаешь, что можешь выйти, а эти люди не могли», — поделились участники съемочной группы своими эмоциями.

Также режиссёр рассказал о тщательном кастинге, в котором участвовало около 200 детей. «Моя интуиция подсказывала мне, кого выбрать на главные роли», — добавил он.

Андрей Зубов поделился своими мыслями о фильме: «Это то кино, которое я показываю своему сыну. Иначе я не смог бы начать разговор о теме Джомушкая. Фильм позволяет детям узнать об этих событиях и понять их без излишней травматизации — за это я вам очень благодарен. Это отличный повод для диалога в семьях».

Анна Чурина подчеркнула важность памяти о подвигах героев: «Каждый из нас должен помнить о тех людях и передавать эту память следующим поколениям».

Фильм «Отряд Светлячков» обещает стать значимым вкладом в сохранение исторической памяти и воспитание патриотизма у молодежи. Мы уверены, что зрители смогут погрузиться в атмосферу военных лет и сопереживать героям благодаря мастерству актеров и ярким сценам.