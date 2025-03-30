РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

Москва

Дворянский быт и изразцовое искусство: что открывают артефакты на площадках Sminex в центре Москвы

Москва

Презентация книги Светланы Садыговой «Женские образы в сюрреалистических фотографиях Ман Рэя» в Галерее Люмьер

Санкт-Петербург

Дмитрий Куклачёв встретился с котами в Эрмитаже

Москва

«Отряд Светлячков»: в Москве состоялась пресс-конференция, посвященная премьере военно-исторического фильма

WWNEWS

Во Флоренции состоялась встреча, посвященная этикетной культуре

Регионы России

В Нижнем Новгороде подвели итоги работы XX Международной выставки-форума гостеприимства регионов «Интурмаркет»

366INFO.RU

В Москве открылась площадка с самым большим стационарным LED-экраном в России для съемки с технологией Virtual Production

LIFESTYLE

Ольга Хохлова представила сериал «Три плюс три» в рамках программы «Московское долголетие»

ДомойМосква«Отряд Светлячков»: в Москве состоялась пресс-конференция, посвященная премьере военно-исторического фильма

«Отряд Светлячков»: в Москве состоялась пресс-конференция, посвященная премьере военно-исторического фильма

editor
By editor
57
отряд светлячков
Фото © пресс-служба «Россия сегодня»

28 марта состоялась пресс-конференция, посвященная премьере военно-приключенческого исторического фильма «Отряд Светлячков». Фильм повествует о судьбах нескольких отрядов войск Крымского фронта, которые в мае 1942 года вместе с местными жителями нашли укрытие в Аджимушкайских каменоломнях во время бомбежек. Главный герой — современный мальчик, который неожиданно оказывается в прошлом и сталкивается с выбором: найти утраченные артефакты или помочь защитникам каменоломен.

На вопросы журналистов отвечали режиссёр Стас Мареев, исполнитель главной роли Алексей Батанин, актрисы Анна Чурина и Алёна Чехова, оператор Сергей Бледнев и автор идеи Андрей Зубов. Все они поделились уникальными моментами, связанными с созданием фильма.

Актриса Алёна Чехова подчеркнула важность глубокого погружения в роль, чему способствовали масштабные декорации, в которых проходила основная часть съемок. Режиссёр Стас Мареев отметил, что продюсер Александр Петрухин создал большой павильон для съемок, чтобы избежать у зрителей чувства клаустрофобии в узких пещерах. «Мы стремились передать атмосферу того времени, и этот подход позволил создать оптимальные условия для работы», — сказал он. «Выходя из декорации после 12 часов съемок, ты понимаешь, что можешь выйти, а эти люди не могли», — поделились участники съемочной группы своими эмоциями.

Также режиссёр рассказал о тщательном кастинге, в котором участвовало около 200 детей. «Моя интуиция подсказывала мне, кого выбрать на главные роли», — добавил он.

Андрей Зубов поделился своими мыслями о фильме: «Это то кино, которое я показываю своему сыну. Иначе я не смог бы начать разговор о теме Джомушкая. Фильм позволяет детям узнать об этих событиях и понять их без излишней травматизации — за это я вам очень благодарен. Это отличный повод для диалога в семьях».

Анна Чурина подчеркнула важность памяти о подвигах героев: «Каждый из нас должен помнить о тех людях и передавать эту память следующим поколениям».

Фильм «Отряд Светлячков» обещает стать значимым вкладом в сохранение исторической памяти и воспитание патриотизма у молодежи. Мы уверены, что зрители смогут погрузиться в атмосферу военных лет и сопереживать героям благодаря мастерству актеров и ярким сценам.

Предыдущая статья
Во Флоренции состоялась встреча, посвященная этикетной культуре
Следующая статья
Дмитрий Куклачёв встретился с котами в Эрмитаже

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru