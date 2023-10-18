В Москве продолжаются съемки многосерийного детектива «Маня и Груня» для телеканала «Россия». До этого съемочная группа работала в Нижнем Новгороде.

Майор Следственного комитета Марина Пичугина (Екатерина Копанова) или, как ее называют близкие люди – Маня, переезжает из Москвы в небольшой городок Савельевск. Это не ссылка и не результат столичных интриг. О переводе в провинцию Пичугина попросила сама. Выросшая в местном детдоме, героиня надеется отыскать в Савельевске своего отца, которого ошибочно считала погибшим. Кроме того, отъезд из столицы для следователя Пичугиной – способ забыть несчастную любовь. Однако поиски отца оказываются гораздо более сложными и опасными, чем представлялось Мане, забыть прошлое почти невозможно, а новые сослуживцы воспринимают ее в штыки. В их понимании женщина не способна быть следователем, тем более старшим, и совершенно точно ее невозможно представить в роли начальницы. В довершение ко всему на голову хрупкой девушке сваливается огромная и своенравная овчарка Груня…

«Это, конечно, не первая история про женщин-следователей, и тут нужно сказать, что моя предыдущая история, "Все как у людей", была в другом жанре – психологический детектив, и Кира – героиня Ольги Ломоносовой – сбежала в провинцию, чтобы избавиться от личной травмы. А Маня, героиня Екатерины Копановой, находится в другой жизненной ситуации. Я придумал такой драматургический ход: наша героиня попадает из Москвы в провинциальный город, где провинциальные барышни, наслушавшись новомодных советов и всяких инфоцыган пытаются вести себя, как москвички. В этом есть какой-то снобизм, какое-то высокомерие по отношению к мужчинам, а Маню отличает именно та природная женственность, которую так любят мужчины. Я заложил в нее больше естественности, женственности и какого-то задора, наша Маня напоминает советских героинь – вот, скажем, Тосю из фильма «Девчата». Героиня Екатерины Копановой – неунывающая, жизнерадостная, верящая в счастье и в то, что будет всё хорошо», – говорит режиссер Кирилл Седухин.

Первые кадры со съемочной площадки:

Фото – телеканал «Россия»

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