«Они потрясли мир. Уитни Хьюстон. Я хотела быть любимой»

Уитни Хьюстон вошла в историю как одна из величайших певиц 20 века. Самая титулованная артистка с уникальным голосовым диапазоном. Ее альбомы продавались миллионными тиражами. Побить коммерческий успех самого популярного из них никто не смог до сих пор. Только слава не принесла Уитни счастья. Её попытка исполнить главную мечту всей жизни – создать крепкую семью – провалилась. Официальная причина гибели Уитни – атеросклеротическая болезнь сердца. Но многие думают, что женщина умерла не своей смертью. Частный детектив из Голливуда уверен: звезду убили! И даже назвал причину.

В доме маленькой Уитни всегда звучал джаз. Мать – Сисси Хьюстон много лет пела на бэк-вокале у звезд первой величины, в том числе у Элвиса Пресли и Ареты Франклин. А двоюродная сестра, обладательница пяти премий Грэмми Дайон Уорвик, считалась одной из самых ярких исполнительниц 60-х. Малышка Уитни была очень активной, любила играть и проказничать.

Она считала свою семью идеальной. Любящие родители, веселые братья, многочисленные родственники, которые постоянно приезжали в гости. Она была со всеми мила и общительна. И не предполагала, что кто-то их них может причинить зло. Но, как выяснилось, сильно ошибалась. Девочка подверглась насилию со стороны члена семьи.

Еще одним ударом для девочки стал развод родителей. Уитни была уверена, что мама с папой любят друг друга. Но оказалось, каждый из них давно увлечен отношениями на стороне. В тот момент идеальный мир Уитни рухнул окончательно. Она поняла: никому нельзя доверять.

В 15 лет она попробовала наркотики. Так она пыталась забыться, перестать думать об ужасе, который пережила в детстве, но препараты еще сильнее разрушали ее психику.

Уитни занималась музыкой. В начале 80-х она заключила свой первый крупный контракт с музыкальным лейблом. В 1985-м вышел ее дебютный альбом. Всего через год он стал самой продаваемой пластинкой в Америке. Девочка из Нью-Арка начала покорять мир на сцене и на экране.

Когда-то Уитни пообещала себе, что обязательно создаст крепкую семью, где муж и жена будут любить друг друга по-настоящему. Маленькая Хьюстон еще не знала, каким кошмаром обернется для нее брак.

Она отчаянно искала мужчину своей мечты, но из всех претендентов, которые были готовы осыпать звезду подарками и носить на руках, она выбрала того, кто превратил ее жизнь в ад. Бобби Браун стал для Уитни любовью всей жизни. Но и самой большой бедой. За ней ухаживали знаменитые артисты, а она с первого взгляда влюбилась в симпатичного бунтаря. То, что к своим 24 годам Бобби успел обзавестись детьми, которых бросил, и несколько раз побывать за решеткой, ее не смущало.

Их брак был одним сплошным скандалом. Бобби жестоко избивал жену, регулярно изменял ей. Сильная и смелая на сцене, дома она превращалась в жертву. И чем ярче разгоралась звезда Уитни Хьюстон, тем больше синяков появлялось на ее теле. Бобби завидовал успеху супруги и не мог смириться с ролью второго плана. Артистка не могла допустить, чтобы кто-то узнал о проблемах в ее личной жизни, и изо всех сил старалась поддерживать картинку благополучной семьи. Вскоре Бобби перестал скрываться. О его изменах заговорил весь мир. А она плакала дома и всё глубже погружалась в свою смертельно опасную зависимость. Хьюстон не осознавала, что постепенно убивает себя сама.

Какое прозвище, которое ей придумал отец, определило всю дальнейшую судьбу артистки? Как девочка из церковного хора стала кумиром миллионов? В чем уникальность голоса певицы и чем он был на самом деле – даром или наказанием? Зачем променяла завидных женихов на главного голливудского хулигана Бобби Брауна и ради чего много лет терпела унижения и побои возлюбленного? Почему не смогла уберечь единственную дочь от повторения своей трагической судьбы? Какие тайны Уитни Хьюстон скрывала от своих фанатов? Что на самом деле произошло в ту роковую ночь в отеле в Беверли-Хиллз? И кого подозревают в смерти певицы? Из-за чего на могилу звезды не пускают поклонников? Что за мистические совпадения преследовали Уитни Хьюстон в течение всей жизни? А также эксклюзивные кадры из родного города Уитни и интервью с теми, кто сейчас живет в доме Хьюстонов.

Не пропустите премьерный показ документального фильма «Они потрясли мир. Уитни Хьюстон. Я хотела быть любимой» в пятницу, 03 марта, в 00:10 на Пятом канале.

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