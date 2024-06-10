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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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UMG представил релиз новой пластинки Александра Белоносова

editor
By editor
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александр белоносов - родина сердца

«Я собрал 14 песен в альбом «Родина Сердца: Дневник Психолога», исходя из двух принципов. Первый – все эти песни об отношениях между людьми. Второй – в каждой из них выявлен или обозначен тип психологической проблемы, связанной с токсичными отношениями, коих в наше время становится всё больше и больше.

Альбом разножанровый, и объединяет песни только общая атмосфера. Я принципиально использовал музыкальный язык 80-х и 90-х годов прошлого века как основу для аранжировок, для того, чтобы он звучал классично, а не модерново. Большая часть песен записана музыкантами в режиме «студийный Live», и я выражаю огромный респект Юрию Давыдову, Андрею Артюхову, Юрию Павлюкову, Юрию Карякину, Геннадию Гордееву, Елене Садко (Чеботарёвой), и конечно, Соне Семёновой за её любовь и поддержку. Мастеринг альбома осуществлялся на студии Павла Арапенкова K-Studio. Обложка альбома – гениальное откровение Дмитрия Романова. И конечно, спасибо тебе, моя прекрасная Жена, за творческие силы, без которых ничего бы этого не произошло», — рассказывает артист.

Александр Белоносов – профессиональный музыкант, с 1984 года работает в качестве клавишника, вокалиста, композитора и автора текстов, а также, с 1998 года, и в качестве музыкального продюсера. Сотрудничал со многими звёздами рока и эстрады, среди которых Юрий Лоза, Валерий Сюткин, Александр Шевченко, Александр Ф. Скляр, Наталья Ветлицкая, Ирина Сурина и другие. Является членом групп «Зодчие» и «Кабинет». Один из отцов-основателей масштабного арт-проекта «Время Альбиносов». Участник творческого альянса LOLA & LISA (вместе с Еленой Садко), а также группы «Фирмачи».

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