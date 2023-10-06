На протяжении уже нескольких лет музей-заповедник «Царицыно» занимается самыми разнообразными программами в области инклюзии. Так, благодаря проекту «Открыто для всех» и победе в конкурсе программы «Особый взгляд» в Царицыно появились тактильные макеты Большого дворца до реставрации, портреты Екатерины Великой и братьев Орловых, а также броши-камеи, которые вырезала великая княгиня Мария Фёдоровна.

Каждый из макетов примечателен. Макет Большого дворца помогает понять, каким архитектурное сооружение было в период 2005-2007 годах. Портрет императрицы Екатерины II выполнен в мастерской Фёдора Рокотова. Портрет братьев Орловых был написан французским художником Луи де Велли – он служил при правлении великой императрицы, одно время даже возглавлял Императорскую академию художеств.

На броши-камеи высечен профиль Екатерины Великой, где сама императрица изображена в виде древнеримской богини мудрости Минервы. Очень примечательна и надпись «MariaF. 21 apr. 1789». По ней становится понятным тот факт, что это ручная работа великой княгини Марии Федоровны, почетного члена Берлинской академии искусств.

Все макеты разработаны и реализованы в рамках грантового конкурса программы «Особый взгляд» Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт».

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