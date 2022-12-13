КАЛИНИНГРАД: Анатолий Сагалевич отметит 35-летие «Миров» в Музее Мирового океана

В 2022 году исполняется 35 лет легендарным глубоководным обитаемым аппаратам «Мир-1» и «Мир-2». По праву завоевавшие славу высших достижений инженерной мысли, «Миры» совершили более 800 погружений, около 80 процентов которых были выполнены на глубинах от 3000 до 6000 метров.

Один из аппаратов, «Мир-1», сегодня можно увидеть в экспозиции «Глубина» музея-заповедника «Музей Мирового океана». Во многом это заслуга создателя «Миров», доктора технических наук, Героя России, академика РАН Анатолия Сагалевича.

20 декабря в 16.00 Анатолий Михайлович приглашает всех на творческую встречу в конгресс-холл Главного корпуса музея. Из рассказа великого человека, который не побоялся бросить вызов глубине, вы узнаете, как удалось провести все погружения без аварийных ситуаций, что скрывали «горячие источники» на дне океана, как ликвидировали последствия аварий атомных подводных лодок «Комсомолец» и «Курск», погружались на дно Женевского озера и Байкала и впервые в мире совершили спуск глубоководных обитаемых аппаратов в точке географического Северного полюса на глубину 4300 метров. А еще - о том, какой вес могут поднять манипуляторы «Миров», какое оборудование позволило снять уникальные кадры для фильма «Титаник» Джеймса Кемерона, получившего 11 премий «Оскар», и документального проекта об истории лайнера.

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