Новый альбом «Процесс» Игоря Яковенко и Алика Христофориди представят в ДК Рассвет

29 октября в 18:00 в ДК Рассвет состоится презентация альбома «Процесс» пианиста Игоря Яковенко и саунд-продюсера Алика Христофориди. Концерт пройдет в непривычном формате: музыканты будут играть без перерыва, и вход слушателей будет осуществляться в удобное им время. Билеты на концерт можно приобрести на сайте ДК Рассвет. Релиз альбома пройдет 28 октября на FANCYMUSIC — самом оригинальном независимом лейбле России.

«Безличностная музыка» – так называют свой совместный альбом Игорь Яковенко и Алик Христофориди. Музыканты работают не просто на пересечении фортепианной и электронной музыки, они постепенно собирают произведение в спонтанно сочиненный уникальный материал. Такая музыка не может в точности повториться.

«Процесс» – это своеобразный эмоциональный эксперимент: авторы хотят проследить за непрекращающимся потоком ощущений, показать их динамику, проследить за музыкой как за становлением, как за подспудным, незамеченным движением. Слушателю предстоит стать соавтором произведения и погрузиться в музыкальные провалы, которые становятся для каждого личной интерпретацией.

Презентация альбома продлится с 18:00 до 21:00. Посетитель станет частью непрерывного музыкального процесса: пройти в зал можно будет в любой момент концерта, а импровизация музыкантов начнется раньше заявленного начала и продолжится даже после финала.

В визуальной части концерта публика станет свидетелем импровизации машины и человека: музыка будет сопровождаться алгоритмическим VJ-сетом художницы Камилы Юсуповой.

Художественное оформление представит собой видео космических туманностей, галактик и планет из библиотеки NASA, обработанные алгоритмами компьютерного зрения.

Алик Христофориди

Саунд-продюсер и диджей Алик Христофориди все свое свободное время посвящает созданию звуковых полотен и коллажей с помощью «контролируемой случайности». К музыке пришел через танцы: Алик является одним из тех, кто начинал развитие уличной танцевальной культуры России, во многом повлиял на нее и привнес понимание, что такое фристайл. Алик воспитал не одно поколение танцоров России и СНГ и открывал нашей стране новые грани и взгляд на то, что такое underground в целом.

Алик постоянно экспериментирует с сэмплами и работает с различным оборудованием для создания музыки. Ведет собственный Telegram-канал UnderTravel LIVE, в котором периодически делится собственными музыкальными зарисовками.

Игорь Яковенко

Композитор и пианист Игорь Яковенко принадлежит к новому поколению музыкантов, для которых нет границ между классикой и неакадемической музыкой, а также ролями автора и исполнителя. Для него не существует границы и между творчеством и точными науками: выбирая в молодости между музыкой и технологиями, он сначала закончил аэрокосмический университет. Инженерное образование подтолкнуло Яковенко к преодолению замкнутости музыкальных миров: он учился в Московской консерватории на кафедре исторического и современного инструментального исполнительства, а также получил образование импровизатора в Академии им. Маймонида под руководством мэтра джазового исполнительства Игоря Бриля. Совмещая образцовую классическую школу игры на рояле и клавесине с мастерством джазового пианиста, он является разносторонним музыкантом с уникальным авторским стилем.

Виртуозную и мгновенно узнаваемую игру Яковенко ценят не только слушатели его сольных концертов, но и его выступлений в составе импров-группы 21PM и авант-джаз трио Aphonic. Также благодаря своей исключительной музыкальности он стал участником резиденции Snape Maltings (Британия), где проходит основанный Бенджамином Бриттеном всемирно известный Aldeburgh Festival.

Контрастный музыкальный бэкграунд привел Яковенко к многочисленным проектам: он написал оперу «Виновны» для Театра Станиславского и Немировича-Данченко, выпустил пять альбомов в российском месте силы новаторской композиторской музыки, лейбле FANCYMUSIC, выступал на ведущих арт-площадках — Московский музей современного искусства, Еврейский музей, ГЦСИ, Электротеатр Станиславский, Дом Спиридонова, и академических залах — концертном зале «Зарядье», Государственной академической капелле Санкт-Петербурга и т.п.

Камила Юсупова

В своих произведениях затрагивает темы алгоритмической эстетики, генеративной графики и звука Художница и куратор в области новых/интерактивных медиа, архитектор, дизайнер, музыкант. В своих произведениях затрагивает темы алгоритмической эстетики, генеративной графики и звука. Работы Камилы были представлены на таких проектах, как MOSCOW URBAN FORUM в 2018 и 2019 годах, на III Биеннале искусства уличной волны АРТМОССФЕРА на Винзаводе, в галерее «ГРАУНД Солянка». Также Камила регулярно выступает со своим электроакустическим и визуальным сетом в галерее «ГРАУНД Солянка», в Центре электроакустической музыки Московской консерватории, в Центральном Доме архитектора, в пространстве «Бумажная Фабрика» и на других площадках.

Ключевые проекты/выставки, в которых художница принимала участие: выставка «Разжиженный дом» в SA))_gallery в галерее «Краснохолмская», MOSCOW URBAN FORUM 2018 / 2019, III Биеннале искусства уличной волны АРТМОССФЕРА на Винзаводе, выставка звуковых объектов и саунд-инсталляций «РЕСАЙКЛ САУНД» в галерее «ГРАУНД Солянка», проект «Босиком» в ЦСИ «ОГОНЬ», фестиваль Geek Picnic 2022, выставка «Эко. Техно. Арт» в галерее «Краснохолмская», ArtTECH HYBRID in NUST MISIS, в «Открытом музее» в галерее «Электромузей», в галерее «Пересветов переулок».

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