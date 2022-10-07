Родион Газманов выпустил смелый клип на песню «Фары»

Весной Родион Газманов поделился горячей фотосессией, в которой он продемонстрировал идеальное тело. Видимо, певец решил не останавливаться «на горяченьком». Клип на песню «Фары», который он представил на днях, можно назвать настоящей зажигательной короткометражкой.

«Этот клип очень долго ждал своего времени, и оно пришло! А вы могли представить, чем может закончиться простой поход в автосервис?», — написал музыкант в комментариях к официальному видео на трек «Фары».

Действие клипа разворачивается в автосервисе. Режиссер видео не стеснялся в выражении своих фантазий: клип получился дерзким, провокационным и очень смелым. По сюжету главную героиню, у которой сломалась фара, страсть накрывает в автомастерской.

«Это самый смелый и дорогой клип, который я когда-либо делал», — прокомментировал певец свою новую работу.

Поклонники певца уже оценили клип в комментариях и отметили, что видео получилось «пошловатым». От вечного романтика Родиона Газманова такой дерзости никто не ожидал.

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