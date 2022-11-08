В Петербурге проходит фестиваль имени Станислава Горковенко

Приглашаем на кинопоказ в рамках первого Петербургского музыкального фестиваля имени Маэстро Горковенко — выдающегося советского дирижера. Фестиваль состоит из музыкальных программ и кинопоказов и проводится на лучших площадках города.

12 ноября в 19.00 в кинотеатре Великан Парк (Александровский парк, д.4/3, лит.А) состоится показ мировой кинопремьеры фильма-спектакля «Два монолога женщины»: монооперы Микаэла Таривердиева и Франсиса Пуленка. Киноверсия постановок Волгоградского государственного театра «Царицынская опера» была записана в мае 2021 года.

«Ожидание» Таривердиева и «Человеческий голос» Пуленка — настоящие гимны Женщине, воспевающие текстами Жана Кокто и Роберта Рождественского все глубины и тончайшие нюансы внутреннего женского мира. В обеих операх — вся палитра эмоций: от кротости и застенчивой нежности — до истерики, от кокетства — до отчаянной жертвенности, не знающей границ. Исполнили партии — заслуженная артистка России Анна Девяткина и Юлия Кучина-Патричелли.

С приветственным словом к зрителям выступят художественный руководитель фестиваля Антон Лубченко и вдова Микаэла Таривердиева – Вера Таривердиева – известный музыковед и писатель.

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