Спрос на произведения Дэвида Линча вырос в 20 раз

Книжный сервис Литрес проанализировал статистику продаж, а также прослушиваний и прочтений по Литрес Подписке книг известного американского режиссера и кинематографиста Дэвида Линча после новости о его смерти. С 15 по 20 января продажи произведений Дэвида Линча выросли в 20 раз по сравнению с предыдущими пятью днями.

Также фиксируется всплеск интереса к чтению и прослушиванию книг по подписке. Потребление аудио (в секундах) увеличилось в 21 раз. Что касается электронной версии — потребление в тысячах знаков выросло в 13 раз.

Самой популярной книгой автора стал мировой бестселлер «Поймать большую рыбу. Медитация, осознанность, творчество».