Дебютный роман Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» выходит в России

Книга с оригинальной мягкой обложкой, выпущенная издательством Individuum, поступит в продажу 29 ноября 2021 года. Электронная версия и аудиокнига появятся эксклюзивно в Букмейте в полночь 26 ноября.

«Однажды в Голливуде» — первый роман Квентина Тарантино. Это не сценарий блокбастера, не его новеллизация, а полноценное произведение, в котором знакомые по одноименному фильму персонажи раскрываются с новой стороны.

Книгу перевели Сергей Карпов и Алексей Поляринов, хорошо знакомые читателям по совместным переводам «Бесконечной шутки» Дэвида Фостера Уоллеса и «Муравечества» Чарли Кауфмана. Текст аудиокниги читает актер дубляжа Всеволод Кузнецов, в фильме он озвучивал персонажа Брэда Питта — каскадера Клиффа Бута.

Американское издание «Однажды в Голливуде» мимикрирует под формат массовых книг в мягкой обложке — pulp fiction, популярного в США в 1970-е годы. Эта эстетика сохранена в русскоязычном издании. В США роман вышел в конце июня и моментально стал бестселлером по версии New York Times и книгой № 1 на Amazon.

4 декабря в 13:00 состоится презентация печатной книги на ярмарке non/fiction в Гостином дворе. Главный редактор издательства Individuum Феликс Сандалов вместе с кинокритиком Антоном Долиным и литературным критиком Галиной Юзефович обсудят творчество Тарантино и постараются найти ответы на следующие вопросы: насколько роман влияет на восприятие фильма при пересмотре? Какую сцену автор спрятал в романе, убрав ее из фильма? Почему он решил переключиться на книги? И что мы узнаем о самом Тарантино из «Однажды в Голливуде»? Гости встречи смогут купить книгу «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино на стенде Individuum по издательской цене.

Квентин Тарантино. Credit: Andrew Cooper/Sony Pictures

Квентин Тарантино с его ярким воображением и умением выстраивать многослойное повествование — пожалуй, самый знаменитый режиссер своего поколения. Он дебютировал в 1992-м с фильмом «Бешеные псы». Через два года стал соавтором сценария, режиссером и исполнителем главной роли в «Криминальном чтиве», за который получил свой первый «Оскар» (лучший сценарий).

Затем последовали получившие широкое признание фильмы «Джеки Браун» (1997), «Убить Билла» (2003), «Убить Билла 2» (2004) и «Доказательство смерти» (2007). В 2009 году Тарантино выпустил эпопею о Второй мировой войне — «Бесславные ублюдки». «Джанго освобожденный» (2012) принес ему второй «Оскар» за лучший сценарий. Следующей работой стала «Омерзительная восьмерка» (2015).

Последний фильм Тарантино, «Однажды в… Голливуде» (2019), был номинирован на пять премий «Золотой глобус», десять премий BAFTAS и десять «Оскаров». На широком экране российским зрителям фильм показала компания Sony Pictures, сейчас кинолента доступна на цифровых площадках.

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