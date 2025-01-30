Всё, что надо знать о соцсетях: новая книга от автора «Пиши, сокращай»

В издательстве БОМБОРА вышла «Большая книга о соцсетях для предпринимателей, экспертов и блогеров» Максима Ильяхова и Родиона Скрябина. Книга доступна в печатном и электронном форматах, а также в аудиоверсии эксклюзивно в VK Музыке. Книга от автора бестселлера «Пиши, сокращай» адресована всем, кто хочет успешно продвигать свой бренд в социальных сетях.

В книге собраны ключевые принципы создания стратегии социальных сетей, их продвижения в информационном пространстве, технологий продаж через соцсети, особенностей создания контента для разного рода каналов.

Аудиоверсия книги представлена только в VK Музыке и озвучена автором. Её объём в два раза превышает объём печатной и электронной версий и включает дополнительные комментарии и примеры от автора.

«Нельзя просто сесть и прочитать книгу, ощущения не те. Вместо озвученной рукописи я сделал живой, злой, жёсткий и откровенный подкаст по мотивам книги. Всё то, что не могло войти в печатную версию, рассказано голосом, с чувством и искренней бомбёжкой», – говорит Максим Ильяхов.

В аудиоверсии Максим делится профессиональным опытом, показывая, как большое количество подписчиков не всегда приводит к высоким продажам и как использовать ботов и эмоциональный контент для повышения вовлечённости. В аудиокниге автор приводит примеры из блогосферы, дизайн-проектов и рассказывает про важность аналитики, а также даёт ценные советы и инсайты из мира бизнеса и социальных медиа.

Авторы книги — Максим Ильяхов и Родион Скрябин — партнёры агентства «Палиндром» и эксперты в сфере социальных медиа и контент-маркетинга. Максим Ильяхов является автором нескольких бестселлеров, в том числе «Пиши, сокращай», «Ясно, понятно» и «Текст по полочкам».