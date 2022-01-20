Новый год с добрых дел: подарки получили все дети из ожогового отделения больницы им. Сперанского

Благотворительный проект «Мы вместе» при поддержке федеральной франчайзинговой сети «Галамарт» посетил ожоговое отделение больницы им. Сперанского в Москве. Детям, которые здесь находятся, приходится, мягко говоря, нелегко. Чтобы поднять им настроение, ребята привезли целые мешки подарков от народного магазина, которые должны помочь пережить этот непростой период в жизни. Ведь в нем обязательно должно быть что-то хорошее!

Развивающие и мягкие игрушки, творческие наборы, книжки, одежда и специальный воздушный пластилин, с которым очень комфортно работать. Так как в ожоговом отделении находятся дети самых разных возрастов, то подарки были как для малышей, так и для подростков.

Пожалуй, суперсила, которая есть у каждого из нас – это доброта. Не оставаться в стороне – это что, что действительно важно. Не пройти мимо, а помочь. Добрым словом, а главное – делом.

Благотворительный проект «Мы вместе» дарит подарки детям по всей России: больницам, фондам, детским садам и школам, хосписам и организациям, где работают с детьми и помогают им. Хотите делать добрые дела — присоединяйтесь к проекту.

Фото — Юлия ХОХРЯКОВА

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