Компания «ТК «Байкал Аква» проводит Благотворительную акцию «Сказки добра»

Компания ООО «ТК «Байкал Аква» проводит Благотворительную акцию «Сказки добра». Акция проводится для подопечных фонда «Подари жизнь» — детей с онкологическими заболеваниями.

«Байкал Аква» занимается производством уникальной байкальской воды под брендом «Legend of Baikal». Это не первая благотворительная акция с участием бренда. Ранее компания участвовала в экологических акциях по защите озера Байкал, отправляла воду врачам и пациентам в ковидные госпитали, людям, пострадавшим во время наводнения в Крыму, ветеранам и участникам ВОВ, поддерживала спортивные мероприятия для детей сирот.

В этом году решили поддержать самых маленьких, но сильных духом детей, которым каждый день приходится бороться за собственное здоровье и жизнь.

Несколько вечеров подряд с 25 декабря актеры, блогеры и известные люди читают «Байкальские легенды» в Instagram аккаунте @legendofbaikal.official для деток, которым требуется особое внимание и помощь. Ребята, находящиеся на попечении фонда, смогут послушать и посмотреть их вместе с родителями, даже находясь вне дома.

Добрые дела совершаются вместе, на участие в акции уже откликнулись актеры, блогеры, журналисты, общественные и спортивные деятели. Першин Сергей Васильевич (руководитель арт-кластера «Таврида»), Белякова Ксения (маркетолог/инфюенсер, основатель диджитал агентства ppl.ease.digital), Шоев Евгений и Яна Шутова (Журналисты телеканала НТС Иркутск), Новикова Елена (актриса, ведущая Фэшн ТВ), Дмитрий Путылин (Фитнес-директор Men’s Health Россия, фитнес-блогер), Игорь Чернявый (актер), Ксения Суркова (актриса), Кристина Макеева (фотохудожник), Лесной Егор (блогер, лидер проекта #спасайнеболтай), члены команды Футбольного клуба «Сочи».

Все средства, собранные во время акции, поступят на счет фонда «Подари жизнь» (актеры, блогеры, журналисты, читающие сказки передают свой гонорар в фонд). Любой желающий, также может присоединиться к акции и совершить маленькое новогоднее чудо, приняв участие в акции по сбору новогодних подарков, дополнительную информацию можно получить по ссылке — https://podari-zhizn.ru/ru/publications/37448 .

Делаем добро вместе!

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