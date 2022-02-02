Фонд Потанина пополнил эндаумент благотворительного фонда «Андрюша»

Фонд Потанина принял решение поддержать детский благотворительный фонд «Андрюша» имени Андрея Жаботинского и внести пожертвование в эндаумент фонда в размере 10 млн рублей.

Директор фонда «Андрюша» Юлия Жаботинская в 2019 году стала победителем конкурса на обучение по программе Фонда Потанина и Московской школы управления СКОЛКОВО «Стратегия создания и развития фондов целевого капитала» 2019/2021. В сентябре 2021 года она успешно завершила курс, результатом которого стало создание и формирование эндаумента фонда «Андрюша». Первоначальный капитал в размере 3,6 млн рублей был сформирован за счет благотворительных пожертвований. Взнос Фонда Потанина в эндаумент поможет обеспечить стабильность долгосрочных проектов фонда «Андрюша», направленных на поддержку талантливых детей и молодежи в сфере искусства.

Генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева вручила сертификат на пополнение эндаумента фонда его основателю и директору Юлии Жаботинской в рамках открытия Первого областного форума педагогов дополнительного образования в сфере искусства, стартовавшего 29 января в Челябинске.

«Фонд «Андрюша» решает крайне важную задачу, обеспечивая всестороннюю поддержку талантливым детям и помогая раскрываться их творческому потенциалу. Чтобы быть уверенными в том, что их работа будет продолжаться независимо от обстоятельств, коллеги из фонда создали целевой капитал, а мы приняли решение внести в него пожертвование на сумму 10 млн рублей. Мы уверены в том, что когда в обеспечении финансовой устойчивости организации заинтересовано все сообщество, общее движение вперед и положительные изменения остановить невозможно», – рассказала генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева.

Напомним, ранее Фонд Потанина принял решение о пополнении одиннадцати фондов целевого капитала российских некоммерческих организаций и культурных институций, в числе которых и фонд «Андрюша», на общую сумму 70 млн рублей. Поддержку получили выпускники программы «Стратегия создания и развития фондов целевого капитала» 2019/2021. Несмотря на пандемию, они смогли успешно реализовать заявленные проекты и добиться значительных результатов в создании и развитии эндаументов своих организаций.

Программа повышения квалификации «Стратегия создания и развития фондов целевого капитала» реализуется в рамках благотворительной программы «Эффективная филантропия» Фонда Потанина. Она представляет собой комплекс мероприятий по развитию профессиональных компетенций сотрудников некоммерческих организаций в области создания и развития фондов целевого капитала. Программа была разработана Московской школой управления СКОЛКОВО и учитывает лучшие мировые практики бизнес-образования с фокусом на лидерство и управление проектами. Ее обязательный компонент – реализация слушателями проектов по формированию, пополнению и использованию целевого капитала в своих организациях.

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