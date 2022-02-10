Фонд Потанина пополнил эндаумент НКО «Ярославская школа-33»

Генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева вручила сертификат на пополнение эндаумента на сумму 10 млн рублей директору «Ярославской городской общественной организации содействия развитию математического образования “Ярославская школа-33”» Ларисе Сапрыкиной в рамках конференции «Традиции и современность благотворительности на Ярославской земле», которая состоялась 9 февраля.

Лариса Сапрыкина является выпускницей программы «Стратегия создания и развития целевых капиталов», реализованной Фондом Потанина совместно с Московской школой управления СКОЛКОВО в 2019-2021 гг. Фонд целевого капитала «Школа 33. Развитие» был создан в сентябре 2021 года по итогам обучения с целью популяризации и развития математического образования на базе НКО «Ярославская городская общественная организация содействия развитию математического образования “Ярославская школа-33”». Первоначальный капитал на сумму 3 млн рублей для эндаумента удалось собрать за счет благотворительных взносов от родителей учащихся и выпускников школы за время фандрайзинговых кампаний по сбору средств. Теперь, в том числе благодаря поддержке Фонда Потанина, размер эндаумента ярославской школы составляет 13 333 333 рубля.

«Сферы благотворительности, культуры, образования тесно связаны между собой и являются для нас важнейшими направлениями деятельности. Только за последние 3 года организации и представители Ярославской области из числа студентов, преподавателей, музейных сотрудников получили пожертвования и гранты Фонда на сумму 31,5 млн рублей. Радостно видеть, что благодаря поддержке Фонда удалось связать между собой два образовательных эндаумента в регионе – университетский и школьный, делая образование по-настоящему непрерывным. Отдельно хотелось бы поблагодарить Школу №33 за то, что рискнули и приняли участие в нашем конкурсе. Уверена, что опыт Ярославля станет вдохновляющим примером для многих других школьных учреждений», – рассказывает генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева.

Директор департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области Лариса Андреева отметила, что вклад в целевой капитал школы очень важен, так как «Школа 33. Развитие» является одной из лучших по подготовке ребят, увлекающихся точными науками, которые в будущем смогут развивать не только регион, но и страну, и мир в целом. Спикер добавила, что Правительство Ярославской области со своей стороны также будет поддерживать всех, кто занимается развитием социальных проектов в регионе.

Ректор ЯрГУ им. Демидова Александр Русаков рассказал, что традиции благотворительности на Ярославской земле насчитывают несколько веков, но подход к ним меняется, и сегодня важнейшую роль играет не адресность, как это было раньше, а системность. При всей привлекательности такого инструмента как эндаумент, России пока не достает масштабов и количества созданных целевых фондов, поэтому только общая системная работа может существенно изменить ситуацию.

Победитель программы «Стратегия создания и развития фондов целевого капитала» Фонда Потанина, директор «Ярославской городской общественной организации содействия развитию математического образования “Ярославская школа-33”» Лариса Сапрыкина отметила, что участие Фонда в проекте особенно ценно, так как школьных эндаументов во всей стране действительно пока немного. Лариса также поблагодарила выпускников школы, на средства которых был создан первоначальный капитал эндаумента. При этом капитализация вложений в фонд выросла с сентября 2021 года в 4,5 раза, в том числе, благодаря вкладу Фонда Потанина.

Напомним, ранее Фонд Потанина принял решение о пополнении одиннадцати фондов целевого капитала российских некоммерческих организаций и культурных институций, в числе которых и «Ярославская школа-33», на общую сумму 70 млн рублей. Поддержку получили выпускники программы «Стратегия создания и развития фондов целевого капитала» 2019/2021. Несмотря на пандемию, они смогли успешно реализовать заявленные проекты и добиться значительных результатов в создании и развитии эндаументов своих организаций.

Программа повышения квалификации «Стратегия создания и развития фондов целевого капитала» реализуется в рамках благотворительной программы «Эффективная филантропия» Фонда Потанина. Она представляет собой комплекс мероприятий по развитию профессиональных компетенций сотрудников некоммерческих организаций в области создания и развития фондов целевого капитала. Программа была разработана Московской школой управления СКОЛКОВО и учитывает лучшие мировые практики бизнес-образования с фокусом на лидерство и управление проектами. Ее обязательный компонент – реализация слушателями проектов по формированию, пополнению и использованию целевого капитала в своих организациях.

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