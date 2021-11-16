«Новый Иерусалим» покажет историю французской живописи глазами знаменитого русского коллекционера

20 ноября 2021 года в музее «Новый Иерусалим» откроется выставка «Французский вкус князей Юсуповых», которая представит крупнейшее частное собрание XVIII – первой трети XIX века, принадлежавшее дипломату, директору Эрмитажа и Оружейной палаты князю Николаю Борисовичу Юсупову и его потомкам. Проект предлагает новый взгляд на историю коллекционирования, рассказывая об истоках этого явления в России.

Сейчас российские музеи переживают всплеск интереса к истории коллекционирования. Большинство выставок сосредоточены на периоде второй половины XIX – начала XX века, в частности на собраниях Щукиных и Морозовых, которые стали такими же звездами медийного пространства, как мастера русского авангарда. Выставка «Французский вкус князей Юсуповых» актуализирует более ранние страницы коллекционирования.

Юсуповская коллекция хорошо известна не только в России. Начало собранию князей Юсуповых положил самый знаменитый представитель семьи, князь Николай Борисович Юсупов (1750-1831). Он завоевал репутацию истинного знатока живописи еще при жизни, был завсегдатаем Салонов в Париже, лично знал ведущих европейских художников своего времени и состоял с ними в переписке, был известен своей невероятной щедростью, когда обращался к художникам с заказами. Значительная роль в сохранении развитии коллекции принадлежит наследникам Юсупова, которые не только не распродавали произведения из коллекции, но и регулярно пополняли собрание.

На выставке «Французский вкус князей Юсуповых» зрители увидят историю французской живописи глазами знаменитого русского коллекционера Николая Борисовича Юсупова, чье собрание сегодня хранится в нескольких российских музеях. Всего будет показано 37 работ.

В экспозицию войдут работы Музея-усадьбы «Архангельское», который впервые так щедро показывает за своими пределами уникальную коллекцию. В нее входят художники, чьими произведениями не могут похвастаться даже крупные художественные музеи России, такие как Жан Тассель и Арман Шарль Карафф. На выставке будут представлены работы ведущих мастеров французской школы из собрания Архангельского – это Франсуа Буше, Юбер Робер, Клод Жозеф Верне, Элизабет Виже-Лебрен, Маргерит Жерар и многих других.

Также посетителям предстоит увидеть целый ряд картин, ранее не участвовавших ни в одной выставке и прошедших научную реставрацию.

Знакомые зрителям и неизвестные картины исторического собрания благодаря выставке «встретятся» в залах Ново-Иерусалимского музея.

Одна из особенностей выставки заключается в том, что она объединит и позволит по-новому оценить полотна большого формата, которые в исторической экспозиции дворца в Архангельском не всегда возможно рассмотреть с близкого расстояния.

Экспозиция выставки состоит из нескольких разделов, каждый из которых отражает одну из граней большой юсуповской коллекции.

Раздел «Воображаемое путешествие», посвященный пейзажам, представит работы французских художников XVIII века Юбера Робера и Клода Жозефа Верне, а также цикл из трех пейзажей Пьер-Жака Волера, напоминающий о неаполитанских путешествиях Николая Борисовича Юсупова.

В раздел «Под покровительством Амура» вошли картины с эротическими сюжетами, в которых знал толк князь Юсупов. Среди них произведения эпохи рококо («Испуганная купальщица» Франсуа Буше, «Аполлон и Дафна» Жака Дюмона), раннего неоклассицизма («Амур и Психея» Огюстена Бернара), картины с образами томных красавиц круга Жан-Батиста Грёза, одного из самых модных мастеров эпохи.

В разделе с работами исторического жанра «В поисках античного величия» эффектно сопоставлены монументальная работа художника 17 века Жана Тасселя «Жертвоприношение Ифигении» и картина мастера школы Жака Луи Давида «Клятва Горациев» кисти Армана Шарля Караффа, а также написанное Никола де Куртейлем «Похищение сабинянок».

В разделе «Сцены повседневной жизни» сюжеты варьируются от традиционных «Уроков музыки», связанных с голландской традицией (Маргерит Жерар) до ученых развлечений образованного французского общества эпохи Просвещения («Электрический опыт» и «Пневматический опыт» кисти Шарля Амеде ван Лоо).

В «Портретной галерее» представлены живописные изображения Татьяны Васильевны Юсуповой кисти Жана-Лорана Монье и портреты Луизы Элизабет Виже-Лебрен и Никола де Куртейля, французских мастеров, тесно связанных с Россией и русскими заказчиками.

Николай Юсупов хотел создать «истинный музей французской живописи», и выставка по-своему отражает краткую историю французской живописи — глазами просвещенного русского коллекционера, со своими пристрастиями и увлечениями.

Выставка продлится до 28 августа 2022 года и будет сопровождаться дополнительной образовательной программой для посетителей. К проекту готовится печатный путеводитель, серия сувенирной продукции и аудиогид.

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