Выставка авторских кукол семьи Намдаковых «Ульгер: сказки и грезы» открывается в Музее Востока

1 декабря 2021 года Государственный музей Востока и Арт-Фонд Даши Намдакова представляют выставку авторских кукол семьи Намдаковых — «Ульгер: сказки и грезы».

В ее состав входят авторские куклы, а также графические рисунки-эскизы. Экспозицию дополняют предметы из фондов Государственного музея Востока. Посетители увидят более 100 уникальных предметов искусства.

Каждая кукла начинается с эскиза, графического наброска. Автором эскизов является один из членов большой семьи Намдаковых — знаменитый российский скульптор, художник-график, Академик Российской Академии художеств, Заслуженный художник РФ — Даши Намдаков. Графический рисунок задает идею, общий настрой, намечает контуры будущего произведения.

И вот уже кукла рассказывает вам свою историю. Она может быть веселой, романтичной, таинственной, по-доброму ироничной, но всегда очень живой и выразительной. Здесь есть герои известных бурятских мифов, персонажи классических и современных театральных постановок, есть куклы-символы, куклы-настроение. Всех их объединяет очень мягкая ненавязчивая национальная окраска, традиционные формы выражения представлений о прекрасном, о милосердии и справедливости, мудрости и мужестве – тех качествах, которые всегда особенно ценились и воспевались в культуре Бурятии.

Выставка завершит работу 23 января 2022 года.

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