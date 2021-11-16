Выставка «Московский Достоевский: семейное путешествие» открылась на Арбате в Москве

Великий русский классик Ф.М. Достоевский родился 11 ноября 1821 года в Москве и прожил здесь до 16 лет. Специально к 200-летнему юбилею писателя Библиотека № 19 имени Ф.М. Достоевского подготовила выставку «Московский Достоевский: семейное путешествие».

Торжественное открытие состоялось 16 ноября на Арбате, напротив дома 23 За две недели более 25 тысяч москвичей и гостей столицы смогут изучить 32 полотна, повествующих о 12 памятных местах и событиях, связанных с Достоевским в Московском регионе, родственниками и близкими людьми, которые играли важную роль в его детстве, традициями, оказавшими влияние на творчество великого классика.

Вернисаж стал частью большого сетевого проекта Библиотек Москвы «Московский Достоевский: семейное путешествие», который проходит в течение всего юбилейного года в столичных читальнях и на других площадках.

На торжественном открытии с приветственным словом выступили генеральный директор ГБУК г. Москвы «ЦБС ЦАО» Марианна Левитова и глава управы района Арбат Юрий Нечаев.

«Для многих Достоевский ассоциируется с Петербургом, однако именно Москва — родной город писателя. Даже после переезда в Петербург он часто бывал в Москве. Семейные традиции, детские воспоминания, любовь к городу — все это нашло отражение в творчестве Достоевского. К юбилею классика в библиотеках центра Москвы реализуется сетевой проект «Московский Достоевский: семейное путешествие». Краеведческой информации оказалось настолько много, что проект охватывает более 50 событий. Пожалуй, одним из самых масштабных станет выставка, которую мы сегодня открываем Арбате», — рассказала Марианна Левитова и поблагодарила всех, кто помогал в реализации проекта.

Затем перед гостями выступил Юрий Нечаев и отметил, что открытие выставки «Московский Достоевский: семейное путешествие» — важное событие для культурной жизни столицы, ее гостей и жителей. Также глава управы района Арбат сделал примечание о месте, где расположилась экспозиция: «Арбат – лицо города, район, который служит доминантой для жителей Москвы и всей России. Поэтому пусть выставка будет способствовать процветанию и духовному развитию, будет служить отправной точкой дальнейшего партнерского взаимодействия».

На открытии выставки также присутствовали заместитель генерального директора ГБУК г. Москвы «Мосразвитие» Никита Волков, руководитель художественной мастерской ГБПОУ г. Москвы «Воробьевы горы» Наталья Муранова, директор студии звукозаписи «Рексквер» Александр Татаринцев, кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник «Музея-квартиры Ф.М. Достоевского» — отдела Государственного литературного музея Павел Фокин.

После торжественной части заведующий Библиотекой № 19 имени Ф.М. Достоевского Андрей Лисицкий рассказал гостям об истории создания проекта «Московский Достоевский: семейное путешествие». Затем куратор проекта Юлия Куварзина провела экскурсию по выставке. Участники познакомились с историей Московской Мариинской больницы, дома Куманиной, Церкви Бессребреников Космы и Дамиана Ассийских, пансиона Чермака и других локациях города, связанных с жизнью и творчеством великого классика.

В состав выставочной экспозиции вошли: старые фото семьи писателя из коллекции Государственного литературного музея им. В.И. Даля, современные фото памятных мест Москвы и Подмосковья, как усадьба Даровое и Зарайск из коллекции Государственного музея-заповедника «Зарайский кремль», рисунки близких писателю людей, подготовленные учениками художественных мастерских Дома Творчества «Воробьевы горы», старинные репродукции иллюстраций русского лубка из коллекции Пермского художественного музея и другое.

Выставка расположилась на Арбате, напротив дома 23 Посетить вернисаж можно до 30 ноября. Посетители смогут подробно изучить экспозицию и через QR-код скачать аудиогиды «Достоевский в Москве: детство на Божедомке» и «Дорога в Даровое», послушать лекции главного редактора «Московское наследие| Филиппа Смирнова о московской кухне и играх начала XIX века, подробнее изучить и другие материалы о детстве Ф.М. Достоевского.

Фото – Анна АНДРИЯНЕНКО

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