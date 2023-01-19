Новый психологический триллер «Один настоящий день» режиссера Георгия Шенгелия выходит в прокат

2 февраля 2023 года на экраны кинотеатров по всей стране выходит новый захватывающий фильм «Один настоящий день» режиссера Георгия Шенгелия. В главных ролях блестящий актерский состав - Евгений Ткачук, Александр Робак, Петр Федоров. Фильм уже собрал немало призов на всероссийских и международных кинофестивалях: «Амурская осень», «Липецкий выбор», «Сталкер».

Старший следователь районного следственного комитета Валерий Капитонов (Евгений Ткачук) — циник и карьерист, готовый на все ради достижения своих целей. Его милая, добросердечная жена Настя (молодая ярославская актриса Ирина Туманцева) ждет первенца и не подозревает о двойной жизни внешне исполнительного капитана следственного комитета и добропорядочного гражданина, своего любимого мужа.

Однажды Капитонов получает «спецзадание» от начальства: снять обвинение в убийстве с «хозяина» города, местного авторитета Сафина (Александр Робак), отправив в тюрьму невиновного (Иван Злобин).

Череда событий заставляет героя по-новому взглянуть на свои действия и окружающих его коррумпированных сослуживцев. Капитан Капитонов оказывается перед сложным выбором, где с одной стороны – его ждёт блестящая карьера и прекрасный финансовый достаток, а с другой – поступок, совершив который он может потерять всё, даже свою жизнь… Наступает тот самый день - «Один настоящий день», который даёт герою возможность нравственного перерождения и духовного взлёта. За это судьба даёт ему награду — сына. Который, мог и не появиться на свет…

«На одном из фестивалей, после показа нашего фильма ко мне подошла женщина. Поблагодарила и, вдруг расплакавшись, убежала. Через 5 минут подошла снова. Извинилась за несдержанность и сказала: «Вы как будто знали. Я следователь прокуратуры. Это кино про меня, про мою жизнь. Спасибо!» Кино надо снимать не для критиков и призов на фестивалях, а ради таких мгновений», - рассказывает продюсер картины Михаил Шашков.

Фильмы режиссера Георгия Шенгелия «Менялы» (удостоенный награды «Золотая Чаплинская трость» (1992, Швейцария)), «Классик», «Мусоршик» (за роль мусорщика Алексей Гуськов получил главный приз на Венецианском фестивале), «Не надо печалится» искренне любимы российским зрителем и всегда имели высокий зрительский рейтинг. Картина «Один настоящий день» сделана в новом для режиссёра жанре – психологического триллера-детектива с которым он блестяще справился.

««Один настоящий день» - история, прежде всего, о любви. О любви скрытного и непонятного для всех человека - следователя Капитонова - и его добросердечной , милой жены сердце, которой точно знает что её муж Настоящий Человек. «Наша съемочная группа сделала всё чтобы получилась хорошо рассказанная история и зритель бы целиком без остатков погрузился в происходящее на экране. Самое главное для нас было пробудить в зрителе эмоции! И чтобы история осталась в сердцах людей!», - признается режиссёр Георгий Шенгелия.

Фильм «Один настоящий день» Георгий Шенгелия задумал несколько лет назад, проект запускали дважды (в первый раз съемки не состоялись из-за смерти одного из продюсеров), что интересно, с разным актерским составом. В итоге роли достались Евгению Ткачуку, Александру Робаку, Петру Федорову.

«С Петром Федоровым мы снимаемся вместе не первый раз, всегда приятно быть рядом с таким профессионалом и чувствовать дружеское плечо. Вместе с Александром Робаком мне еще не доводилось встречаться на съемках, это было огромное удовольствие и фантан энергии, с которым очень интересно взаимодействовать. А самым ярким воспоминанием стала финальная сцена, которая изначально была вектором всей истории, я долго к ней готовился и очень волновался. Она и сейчас часто мне снится», – рассказывает Евгений Ткачук.

«В 90-х годах вышли фильма режиссера Георгия Шенгелия «Менялы» и «Стрелец неприкаянный» - они произвели на меня невероятное впечатление, я тогда учился в вузе. А в 2001 году сбылась мечта: я поработал с Георгием Шенгелия в картине «Мусорщик» и спустя 20 лет мне пришел сценарий фильма «Один настоящий день». Сначала у меня были сомнения, я не мог себя погрузить в состояние моего героя и позвонил Георгию Левановичу, чтобы отказаться. Но разговор перешел в сотворчество, в разбор сценария, в итоге я влюбился в этот проект и, надеюсь, что у нас получилась хорошая история», Исполнитель роли главного антагониста Александр Робак вспоминает: – вспоминает исполнитель роли главного антагониста Александр Робак.

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