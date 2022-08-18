Киномужа Агаты Муцениеце Михаила Пшеничного заменили на Антона Хабарова

В детективном сериале «Я знаю твои секреты» с участием актрисы произошли экстренные изменения – на замену исполнителя главного героя и киносупруга Агаты – Михаила Пшеничного, пришел актер Антон Хабаров.

Сериал выходит на канале ТВ Центр с 2015 года. Эти 7 лет зрители наблюдали за тем, как начиналась любовь героев Михаила и Агаты – Нины и Евгения. Как они создали семью, завели ребенка, и, конечно, раскрыли вместе множество преступлений. Однако в новых сезонах телезрителей и поклонников картины ждут глобальные перемены – Евгений Скворцов больше не появится в сериале. Место главного героя займет новый персонаж — бывший спецназовец Буров в исполнении Хабарова. Он возглавит опергруппу, которой командовал Евгений.

По словам режиссера Ашота Кещяна, герой Скворцова погиб на спецоперации, согласно сюжету. И поэтому срочно было принято решение вводить нового персонажа. Был придуман образ, и дело осталось за малым — найти актера. Хабаровым режиссер очень доволен, и надеется, что актер останется с ними на много сезонов.

— Буров — на первый взгляд смурной персонаж, закрытый. Он строгий, дисциплинированный. И он попадает в опергруппу, которая достаточно разношерстная по характерам, разноплановая в плане персонажей, и малодисциплинированная…

Нина по-прежнему будет помогать расследованиям. Но возникнут ли отношения между ней и новым главой отдела, пока неизвестно.

— В жизни Нины появится новый интересный мужчина, — добавляет Ашот. — Но мы пока не говорим о каких-то отношениях между ними, до этого еще очень и очень далеко.

На данный момент идет работа над двумя новыми сезонами – «Белый рыцарь» и «Галатея». Они будут показаны на ТВЦ в осеннем телесезоне.

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