В Калужской области начались съёмки документального фильма «Малеево поле. Непокорённый рубеж» (рабочее название). Картина посвящена 78-й годовщине Великой Победы. Производство: компания PR-Завод «Лаптева и партнёры» совместно с продюсерским центром «Калугафильм». Режиссёр – Ольга Лаптева.

Режиссер Ольга Лаптева и писатель Сергей Михеенков

Фильм расскажет о большом подвиге маленькой деревни Малеево в Калужской области, находившейся во время Великой Отечественной войны на стратегической линии фронта, о самоотверженности советских солдат, защищавших свою малую Родину. Битва за Малеево поле в 1941 году продолжалась полтора месяца, и в результате ожесточенных боёв удалось предотвратить наступление немецко-фашистских войск на Москву с юга. Этот важный военный эпизод практически не известен широкому кругу.

Идея фильма принадлежит директору школы имени Е. Р. Дашковой (г. Кремёнки) Лидии Пищулиной. «На просторах России много ратных полей: Куликово поле. Бородинское, Прохоровское, – говорит Лидия Михайловна. – Они не похожи одно на другое. У каждого свой образ, свои герои, своя историческая значимость. И, наконец, своя Слава. Своя Слава и свои Герои у Малеева поля, что находится рядом, на рубежах Воинской доблести, за Кремёнками. А для меня это и личная история, и история моего рода, моих земляков, людей, живущих на этой священной земле. Но историю своей страны и её народа важно не только любить, но и знать, и тогда всё наполнится жизнью. Память объединяет и ныне живущих, и тех, кого давно уже нет на этой земле. Человеческая память – это забота о будущем. Этим я и поделилась с Ольгой Лаптевой, знакомством и дружбой с которой дорожу. Надеюсь, что фильм получится, чтобы на долгие годы напоминать о мужестве, стойкости, о славе защитников Отечества».

«Наш фильм предназначен для самой широкой аудитории, ищущей ответы на актуальные вопросы современности, – отметила Ольга Лаптева. – Вместе с героями картины – писателями, историками, краеведами, поисковиками – мы попытаемся перенестись в суровый 1941 год, вспомнить события, сыгравшие немаловажную роль в исходе Великой Отечественной войны и через призму собственных наблюдений и эмоций показать величие настоящего подвига».

«Приоритетным направлением нашего продюсерского центра является история и современность Калужского края, - сказал генеральный продюсер «Калугафильм» Алексей Мячиков. – Тем более, что это уже не первый фильм, который Ольга снимает на Калужской земле, эти места ей близки и знакомы. Мы надеемся, что картина займет свое место в летописи региона и станет ценным кинодокументом, повествующим об истории Калужской области».

Первые съёмочные дни проходили в городах Серпухов, Таруса, Кремёнки, деревне Екатериновка, на Малеевом поле. Героями картины стали: писатель, автор множества книг о Великой Отечественной войне, в том числе, книги о битве на Малеевом поле «Серпухов. Последний рубеж. 49-я армия в битве за Москву» Сергей Михеенков; начальник штаба поискового отряда «Тарусский рубеж» Александр Проказов; историк, краевед, руководитель Музея Боевой славы Тарусской средней школы №1 им. М. Г. Ефремова Виктория Губарева; основатель Музея Боевой славы в Екатериновке, руководитель поискового отряда имени Г. К. Жукова Юрий Селезнёв; ученики средней школы имени генерала И. Г. Захаркина в Кремёнках; руководитель школьного историко-краеведческого музея «Непокорённый рубеж», учитель географии Татьяна Масленникова.

В дальнейшем фильм будет сопровождаться архивными фото и видеокадрами, редкими историческими документами.

Работа над картиной продолжится в феврале этого года.

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