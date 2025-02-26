Новый взгляд на современное искусство: ярмарка «Арт Россия» пройдет в апреле в Гостином дворе

В Гостином дворе Москвы готовится к открытию ярмарка современного искусства «Арт Россия», которая станет первым масштабным событием в области современного искусства в этом году. Уже в шестой раз одно из главных культурных мероприятий столицы проводят Корпорация «Синергия» совместно с искусствоведом Елизаветой Фроловой.

В этом сезоне на территории ярмарки будет представлено более 200 галерей и художников, а также новые специальные проекты. Одним из них станет инициатива «Культурная дипломатия», в рамках которой организуют работу международной гостиной для проведения дискуссий между иностранными государственными деятелями, а также представят павильоны искусств дружественных стран, таких как Иран.

«За шесть лет ярмарка стала одной из самых масштабных экспозиций современного искусства в России, ежегодно нас посещает более 45 тысяч человек. “Арт Россия” призвана укрепить культурные связи с другими странами и способствовать развитию арт-бизнеса в нашей стране: в этот раз среди экспонентов будут представлены художники из дружественных государств», — рассказал президент Корпорации «Синергия» Вадим Лобов.

Еще одним ожидаемым проектом этого года станет детская территория с новой темой «Искусство чувствовать: Путешествие в мир эмоций!». Так, юные творцы смогут встать на одну ступень с уже состоявшимися художниками и представить свои работы тысячам посетителей. Кроме детского стенда, в программе трека предусмотрен экспертный стол, на котором приглашенные художники, арт-консультанты и искусствоведы поделятся своим опытом в мире искусства и предоставят детям профессиональные рекомендации.

В рамках ярмарки традиционно пройдет одноименный арт-форум. В этом году программа расширена: важная роль по-прежнему будет отведена обсуждению искусства и арт-бизнеса, но появятся и новые темы, посвященные междисциплинарным направлениям. Специалисты в области психологии, экономики, нейробиологии, юриспруденции и физики расскажут о взаимосвязи искусства с наукой и другими сферами знаний, а также разъяснят роль искусства в современном мире.

Среди ключевых спикеров форума — мультидисциплинарный художник Фарид Расулов; междисциплинарный медиахудожник Дмитрий Масаидов; член президиума, председатель секции «Креативные индустрии» Творческого Союза Художников России Екатерина Фоминых-Капица; психотерапевт, к.м.н., главный врач клиники доктора Лазарева Игорь Лазарев; руководитель первой в Москве программы «Технологическое искусство» МИСИС Екатерина Беляева; к.ф.-м.н., доцент МАИ, НИУ ВШЭ, МИРЭА и РУТ МИИТ Дмитрий Сошников.

Другое важное событие «Арт России» — открытие павильона, на котором будет анонсирована осенняя ярмарка академического искусства. Новый проект станет платформой для демонстрации культурного наследия и предоставит художникам, создающим работы в этой манере, возможность показать свои произведения широкой аудитории.

«В России одна из самых сильных школ академического искусства, и мы всегда славились своими талантливыми авторами, работающими в этом направлении. Наша миссия — продолжать взращивать мастеров академического направления. Мы стремимся предоставить им возможность полноценно выставлять свои работы на крупных мероприятиях, получать обратную связь и привлекать новых коллекционеров. Ярмарка академического искусства как раз будет способствовать развитию художественных традиций и объединять таланты из разных регионов страны», — поделилась куратор Елизавета Фролова.

Под эгидой ярмарки также начнет свою работу сообщество для художников Art Russia Community, которое создано для развития независимых авторов и выстраивания диалога с представителями частных, государственных и международных институций.

Ярмарка открыта для всех желающих прикоснуться к миру прекрасного и ознакомиться с работами современных художников.