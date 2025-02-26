Галерея Давыдково открыла выставку «Незнакомая территория»

Галерея Давыдково Объединения «Выставочные залы Москвы» совместно с галереей КультПроект открыла выставку «Незнакомая территория». Основная задача выставочного проекта — показать художественное разнообразие в способах осмысления авторами природных ландшафтов, дать возможность почувствовать красоту пространств, ту гармонию, которая в них возникает.

Тема пейзажей — одна из центральных в выставочных проектах галереи «КультПроект». Разнообразие внутренних состояний, природных ландшафтов, света и тени, укромного и просторного, обширного и камерного — прекрасная бесконечность высказываний, обращённая к персональным фантазиям, воспоминаниям, ожиданиям встреч с уникальным и значимым. Реальность подлинная и воображаемая, мнимая и существующая. Авторы предлагают свой особый взгляд на вполне конкретные территории, помогая зрителю увидеть их по-новому.

От абстракции к лирическому пейзажу — этот путь исследуется в работах Евгения Зарембы, Алексея Ланцева и керамических объектах Наталии Хлебцевич. Евгений Заремба пытается выявить элементы строения пространства, вглядывается в его частицы, приглашает зрителя к созерцанию, к движению, требующему замедления времени, внимания к истокам формирования пространственных форм.

Алексей Ланцев предлагает свои впечатления и воспоминания о юге России в форме своеобразного визуального дневника путешествий. Краснодарский край становится географической привязкой его серии темперных работ.

Наталия Хлебцевич, вдохновлённая загадочным фонетическим звучанием потухшего вулкана Плоский Толбачик на Камчатке, обращается к восприятию природных явлений. В её керамических объектах формы ассоциируются со складками и рельефами, возникшими в результате извержения магмы.

Ландшафты путешествий предлагают зрителям Евгения Буравлёва и Егор Плотников. Пейзаж, переживаемый в ходе прогулок и блужданий, из незнакомого и пугающего становится узнаваемым и личным.

Средняя полоса и юг России — это места путешествий художницы Наталии Хохловой-Ланцевой. Созерцание, наблюдение, выявление общего кода и различий, нюансов цвета и света, ощущение простора, определенной структуры, характерной для этих мест, – это задачи, которые ставит перед собой автор.

Егор Астапченко представляет фрагмент масштабного проекта, в котором выступает как художник-исследователь. Он предпринимает реальные путешествия по Дивногорью — местам своего детства, своей малой родины — в стремлении сохранить исчезающие артефакты сельской культуры.

Художники: Егор Астапченко, Евгения Буравлёва, Егор Плотников, Евгений Заремба, Алексей Ланцев, Наталия Хлебцевич, Наталия Хохлова-Ланцева