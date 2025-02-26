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Аксиос!

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Галерея Давыдково открыла выставку «Незнакомая территория»

editor
By editor
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Художник Егор Плотников
Художник Егор Плотников

Галерея Давыдково Объединения «Выставочные залы Москвы» совместно с галереей КультПроект открыла выставку «Незнакомая территория». Основная задача выставочного проекта — показать художественное разнообразие в способах осмысления авторами природных ландшафтов, дать возможность почувствовать красоту пространств, ту гармонию, которая в них возникает.

Тема пейзажей — одна из центральных в выставочных проектах галереи «КультПроект». Разнообразие внутренних состояний, природных ландшафтов, света и тени, укромного и просторного, обширного и камерного — прекрасная бесконечность высказываний, обращённая к персональным фантазиям, воспоминаниям, ожиданиям встреч с уникальным и значимым. Реальность подлинная и воображаемая, мнимая и существующая. Авторы предлагают свой особый взгляд на вполне конкретные территории, помогая зрителю увидеть их по-новому.

От абстракции к лирическому пейзажу — этот путь исследуется в работах Евгения Зарембы, Алексея Ланцева и керамических объектах Наталии Хлебцевич. Евгений Заремба пытается выявить элементы строения пространства, вглядывается в его частицы, приглашает зрителя к созерцанию, к движению, требующему замедления времени, внимания к истокам формирования пространственных форм.

Художник Алексей Ланцев
Художник Алексей Ланцев

Алексей Ланцев предлагает свои впечатления и воспоминания о юге России в форме своеобразного визуального дневника путешествий. Краснодарский край становится географической привязкой его серии темперных работ.

Художник Наталия Хлебцевич
Художник Наталия Хлебцевич

Наталия Хлебцевич, вдохновлённая загадочным фонетическим звучанием потухшего вулкана Плоский Толбачик на Камчатке, обращается к восприятию природных явлений. В её керамических объектах формы ассоциируются со складками и рельефами, возникшими в результате извержения магмы.

Художник Наталия Буравлёва
Художник Наталия Буравлёва
Художник Егор Плотников
Художник Егор Плотников

Ландшафты путешествий предлагают зрителям Евгения Буравлёва и Егор Плотников. Пейзаж, переживаемый в ходе прогулок и блужданий, из незнакомого и пугающего становится узнаваемым и личным.

Средняя полоса и юг России — это места путешествий художницы Наталии Хохловой-Ланцевой. Созерцание, наблюдение, выявление общего кода и различий, нюансов цвета и света, ощущение простора, определенной структуры, характерной для этих мест, – это задачи, которые ставит перед собой автор.

Егор Астапченко представляет фрагмент масштабного проекта, в котором выступает как художник-исследователь. Он предпринимает реальные путешествия по Дивногорью — местам своего детства, своей малой родины — в стремлении сохранить исчезающие артефакты сельской культуры.

Художники: Егор Астапченко, Евгения Буравлёва, Егор Плотников, Евгений Заремба, Алексей Ланцев, Наталия Хлебцевич, Наталия Хохлова-Ланцева

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