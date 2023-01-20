О Чайковском, Рахманинове и русском сердце

Как известно, песня – сердце и душа народа, но можно ли сказать то же самое о классической музыке? 18 января в Доме Рахманинова на Большой Ордынке состоялся вечер в рамках юбилейного цикла «Рахманиновские среды», посвященный композиторам, в музыке которых слышен голос России – Петру Ильичу Чайковскому и Сергею Васильевичу Рахманинову.

Что же сближает эти великие имена помимо родины и гениального дара? Об этом с аудиторией побеседовал основатель и президент Международного благотворительного фонда имени Н. Ф. фон Мекк Денис Андреевич фон Мекк. «Я страстно люблю русского человека, русскую речь, русский склад ума…», - признавался Чайковский своему ангелу-хранителю Надежде Филаретовне фон Мекк. «Я — русский композитор, и моя Родина наложила отпечаток на мой характер и мои взгляды», - вторил ему Рахманинов. Оба гения с русскими сердцами получили мировое признание еще при жизни, воспринимая свой талант не как повод для гордости, а как служение и дар свыше. Сохраняя неповторимый музыкальный язык и творческую индивидуальность, композиторы порой обращались к схожим образам и темам: достаточно вспомнить памятник дружбе П. И. Чайковского и Н. Г. Рубинштейна - фортепианное трио «Памяти великого художника» и Второе элегическое фортепианное трио Рахманинова, написанное после смерти Чайковского в 1893 году.

Чуткое сердце всегда отзывается на подлинное искусство, и начинающие музыканты – не исключение. Во втором отделении прозвучали произведения П. И. Чайковского и С. В. Рахманинова в удивительно искреннем и выразительном исполнении учащихся Центральной музыкальной школы – Академии исполнительского искусства (класс российской скрипачки, музыкального педагога Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, заслуженной артистки России Елены Ревич, а также ученики лауреата международных конкурсов, декана факультета фортепиано, заведующей кафедрой специального фортепиано Натальи Богдановой). Покидая концертный зал Дома Рахманинова, хочется поблагодарить за труд и щедрость души юных исполнителей, лектора и организаторов мероприятия, благодаря которым будничный вечер стал праздником искусства.

На мероприятии были представлены некоторые издания Международного благотворительного фонда имени Н.Ф. фон Мекк: книга заслуженного работника культуры Московской области Галины Степановны Сизко «Духовный путь Чайковского», конволют фонъ Меккъ №1 «Пушкин и Чайковский» и будущие конволюты «Моцарт и Чайковский», «Семья Чайковских», «Чайковский на карте мира».

Цикл лекций-концертов «Рахманиновские среды» посвящен предстоящему 150-летию со дня рождения Сергея Васильевича Рахманинова и предлагает всем неравнодушным к личности великого русского композитора открыть для себя новые грани его музыкального и литературного творчества, а также общественной и благотворительной деятельности, побеседовать об эпохе Серебряного века в рамках творческих встреч с исполнителями, исследователями, режиссёрами и публицистами. Лекции-концерты в Доме Рахманинова продолжатся в течение 2023 года.

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