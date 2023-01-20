Известный пианист Арсений Тарасевич-Николаев даст сольный концерт в Московской консерватории

24 января в Малом зале консерватории выступит один из самых ярких и перспективных пианистов сегодняшнего поколения Арсений Тарасевич-Николаев. Публика услышит фортепианную музыку Сергея Рахманинова.

А. Тарасевич-Николаев родился в Москве в семье потомственных музыкантов, он — внук всемирно известной советской российской пианистки, композитора, народной артистки СССР, профессора Татьяны Петровны Николаевой. Ещё во время учёбы в ЦМШ А. Тарасевич-Николаев стал победителем пяти международных юношеских конкурсов, в числе которых «Новые имена» (Москва, 2008). В возрасте 19 лет одержал блестящую победу на Международном конкурсе пианистов имени А.Н. Скрябина в Москве, а позднее стал лауреатом международных конкурсов в Кливленде (США, 2013), имени Э. Грига (Норвегия, 2014) и Сиднейского конкурса пианистов (Австралия, 2016).

За конкурсными успехами последовало подписание пятилетнего контракта со звукозаписывающими компаниями Decca Classics и Universal Music. В 2017 году музыкант был удостоен престижной международной награды Premio Chigiana.

Сегодня А. Тарасевич-Николаев играет в крупнейших залах Москвы и других городов России. Гастролирует в странах Европы и Азии, в том числе, в Италии, Великобритании, Франции, Германии, Испании, Швейцарии, Норвегии, Польше, Литве, Израиле, Китае, Японии и т.д.

Пианист принимал участие в фестивалях: «Кремль музыкальный» и «Творческая молодёжь Московской консерватории», «Лики современного пианизма» (Санкт-Петербург), «Зелёный шум» (Сургут), фестивалях в Рейнгау (Германия), «Лист в Провансе» и Les pianos folies (Франция), «Охридское лето» (Македония) и многих других.

В одном из интервью А. Тарасевич-Николаев признался: «Музыка — это моя жизнь, она даёт мне чувство соприкосновения с божественным. А гениальная музыка говорит сама за себя и не несёт какого-либо одного месседжа».

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