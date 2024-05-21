О любви: в «Эрьзя-Центре» прошла «Ночь музеев»

18 мая в «Эрьзя-Центре» прошла акция «Ночь музеев». Порядка полусотни гостей познакомились с жизнью и творчеством скульптора Степана Эрьзи, а также — освежили в памяти сцены из романа Льва Толстого «Война и мир».

Встреча с посетителями началась в «тронном зале» культурного центра. Иначе, — в его постоянной экспозиции. Хранитель коллекции Международного фонда искусств имени С.Д. Эрьзи Елена Бутрова провела авторскую экскурсию, посвященную теме любви и страсти в жизни мордовского скульптора.

Тема «ночи» была выбрана неслучайно. Дело в том, что в этом году акцию посвятили Году семьи. Мероприятия в музеях прошли под девизом «из поколения в поколение».

«Жизненный путь Эрьзи, подобно любому художнику, весь соткан из любви: к женщинам, матери, искусству, Родине. Находясь долгое время за границей, мастер не считал себя оторванным от советской действительности. В конце жизни все свои произведения он завещал советскому народу. Поэтому в контексте чувств и отношений вполне можно изучать историю жизни и творчества скульптора, хотя эта тема, возможно, и не выглядит научно», — в начале экскурсии отметила Елена Бутрова.

Как любой художник, Эрьзя был окружен поклонницами. В его биографии —романы с натурщицами, ученицами, а также — роковыми женщинами со всего мира. Представительницы прекрасного пола вдохновляли мастера на создание неповторимых произведений искусства. Такими стали скульптуры «Отдых», «Калипсо», «Портрет норвежской женщины», «Ева» и другие. Оказалось, что по женским образам Степана Эрьзи можно изучать его биографию. Важное место в ней заняла гражданская супруга Елена Мроз.

«Елена полностью подходила под женский идеал в представлении Степана Эрьзи. Она была молода, с роскошными длинными волосами, гладкой кожей и хорошими формами. Елена была очень домовитая, уютная, теплая, сердечная, ведь она терпела его 10 лет, потому что у Эрьзи был скверный характер. Я преклоняюсь перед этой женщиной. Елена была рядом с мастером в очень сложное революционное время», — добавила Бутрова.

За полтора часа гости арт-пространства «Эрьзя-Центр» «побывали» в разных городах России, странах Европы, а также — в Аргентине, где 23 года жизни провел Степан Эрьзя. Всюду его сопровождали прекрасные музы, благодаря которым в коллекции Международного фонда искусств имени С.Д. Эрьзи есть большое количество женских образов.

«Меня впечатлила копия скульптуры Санты Тереситы, которую художник сделал из субтропического дерева кебрачо. Очень красивая работа, хочется увидеть ее в оригинале. Возможно, однажды это удастся осуществить. Невероятные женские образы, скульптор оставил после себя большое наследие», — отметил один из участников «Ночи музеев» Алексей Ключник.

«Я знала о существовании такого скульптора, потому что сама из Мордовии, я — эрьзя. Однако парадоксально, что такой выдающийся мастер непопулярен среди широкой общественности. Хотя этот человек, который объехал полмира, творил и обучал, взращивал поколение молодых художников, первых женщин-скульпторов в республиках, где это ранее не было принято, например, в Азербайджане», — добавила Тоня Киндина.

«Ночь музеев» продолжилась в галерейном пространстве культурного центра, где гостей ждал настоящий сюрприз. Актеры театральных классов при Доме-музее К.С. Станиславского подготовили зрителям спектакль по роману Льва Толстого «Война и мир». Постановку, которая включает сцены из первых двух томов произведения классика, назвали «Женитьба — дело хорошее». Автором и режиссером выступила актриса, театральный деятель, руководитель театральных классов Татьяна Викторовна Розова.

«Из четырех томов мы отобрали первые два и объединили сцены темой сватовства, женитьбы. Какое счастье, когда работаешь с настоящей литературой! Когда плохая драматургия, ее приходится вытягивать, а когда хорошая, — есть возможность к ней тянуться. Сколько угодно можно играть, каждый раз будет возникать что-то новое: новые смыслы и знаки. Это, конечно, счастье», — поделилась впечатлениями от работы над постановкой Татьяна Розова.

Гости «Эрьзя-Центра» отметили смелость труппы в выборе постановки, а также — вечность поднимаемых классикой тем. По словам зрителей, несмотря на разницу эпох, в героях эпопеи многие узнали себя.

«Мне очень запомнилась первая сцена бессмертного произведения, которая была посвящена одновременно и миру и войне. Актуальность романа великого классика поражает. Спасибо большое за прекрасный вечер», — Татьяна Гноевая, участник акции «Ночь музеев».

Завершением вечера стал розыгрыш подарков и небольших сюрпризов от Международного фонда искусств имени С.Д. Эрьзи. Зрителям подарили календари с рисунками победителей Международного детского конкурса «Миры мастера Эрьзи», книги о скульпторе, а также текстиль с изображением произведений из коллекции «Эрьзя-центра».