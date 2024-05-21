Выставочный проект «Живописный век. Искусство династии  Осиповых-Федоровых» в Российской академии художеств

Звери. М. Федорова. Кот и птицы. 2012. Бумага, гуашь, аппликация. 56х77. Собственность автора

«Творчество каждого художника династии Осиповых–Федоровых представляет самостоятельную ценность, но имеет смысл говорить о творчестве династии, потому что речь идет не просто о сумме талантов, а о новом художественном образовании, которое имеет особую духовную, историческую и художественную ценность». Плеханова И. «Человек и карьера», 1999, август.

Российская академия художеств продолжает знакомить столичного зрителя с искусством представителей известных художественных династий. Выставочный и научно-просветительский проект «Живописный век. Искусство династии Осиповых–Федоровых» — наиболее полная демонстрация произведений пяти художников четырех поколений, работавших в течение всего ХХ века и продолжающих работать сегодня. Родоначальник династии — Александр Ефимович Осипов (1892–1981), второе поколение — его дочь Тамара Александровна Осипова (1924–1989) и её муж Владислав Георгиевич Федоров (1924–1993), третье — их дочь Мария Владиславовна Федорова, четвертое — сын Марии Даниил Юрьевич Федоров.

В экспозиции представлено порядка 130 живописных и графических работ, созданных в 1910-2020-е годы, отражающих основные периоды творчества и раскрывающих мир каждого автора. Многие вещи известны по выставкам и публикациям, а часть произведений показана впервые. Уникальные документы и фотографии из семейного архива дополняют выставку. Запланирован круглый стол «Два века в искусстве. Династия Осиповых–Федоровых» и несколько авторских экскурсий, которые проведет заслуженный художник РФ, академик Российской академии художеств Мария Федорова при участии супруга, заслуженного артиста РСФСР, актера Малого театра России Юрия Ильина.

Главными темами для мастеров династии Осиповых–Федоровых всегда были общечеловеческие ценности и мотивы, знакомые каждому: семья и дети, объяснение в любви, выпускной бал на Красной площади, посещение Третьяковской галереи, концерт в Московской консерватории, сбор яблок и винограда, портреты современников и их повседневная жизнь, интерьеры с характерной мебелью, натюрморты из типичных предметов, букеты цветов… Интерес представляет и разнообразие жанров: портрет, пейзаж, натюрморт, тематическая картина, декоративная композиция, театральный эскиз. В советский период художники семьи создали множество живописных произведений, которые репродуцировались в газетах «Правда», «Культура»; журналах «Огонек», «Советская женщина», «Смена», «Москва»; издавались в виде художественных открыток. В 1950-1960-е годы они работали и в области книжной иллюстрации, оформляя книги Агнии Барто, Корнея Чуковского, Зинаиды Александровой, других советских писателей.

По мнению исследователей, авторы представляют разные направления реалистического искусства: А. Осипов — академическое, Т. Осипова и В. Федоров — импрессионистическое, свойственное московской школе живописи, М. Федорова создает декоративные графические композиции и работает в области зрелищного костюма, творчество Д. Федорова отражает полистилизм мышления, характерный для современного искусства.

Каждый из представителей династии, обладая яркой творческой индивидуальностью, создал свой пластический язык, что хорошо читается в залах экспозиции. Александр Осипов получил художественное образование в Петербурге в Рисовальной школе Императорского Общества поощрения художеств (директор Н.К. Рерих) и Императорской Академии художеств у А.В. Маковского и В.В. Беляева. Признанный мастер портрета и пейзажа представлен автопортретами, портретами жены (1916 и 1937), сына и дочери (оба 1948); этюдами к известной картине «Москва строится» (1964), пейзажами Москвы и Ленинграда.

Блестящим фундаментом творчества Тамары Осиповой и Владислава Федорова стала учеба в МСХШ и Московском государственном художественном институте им. В.И. Сурикова, который оба окончили в 1950 году, защитив дипломы «Нахимовцы» и «Первенец» (руководитель С.В. Герасимов, рецензент М.В. Алпатов).

Мир Владислава Федорова — это мощное звучание русского пейзажа от жаркого летнего полдня («Улица в Протасове») до предосеннего «Захолодало». Живопись московской школы ярко выражена в программной картине «Стадо» (1970-е) и взрывном поиске колорита в эскизе к этой работе. Федоров — продолжатель традиций искусства 1920-1930-х годов, своего педагога В.В. Почиталова. На его полотнах — стада, речки, луга и «Мирное небо», знаковая вещь в творческом наследии живописца, участника Великой отечественной войны. В зале портрета автор предстаёт как семьянин: «Отец и мать», «Мой отец» (1970), «В саду. Портрет дочери» (1990). Тема материнства воплощена в таких жанровых композициях, как «Мать и дочь» (1958). В его мастерски выполненных акварелях 1950-х годов раскрываются темы детства, юности, зрелости и преемственности поколений.

Мир Тамары Осиповой — это море, фигурное катание и балет. В начале творческого пути супруги Осипова и Федоров работали как маринисты в Паланге, Ялте и Гурзуфе, на Черном и Азовском морях. Их марины 1950-х годов — классические образцы пейзажной живописи. Тема балета, сделавшая Тамару Александровну известным художником, представлена «Портретом балерины» (1969), графическими листами и этюдами, выполненными в репетиционных залах Большого театра в 1960-1970-е годы, когда Ю. Григорович ставил «Спартака», «Ивана Грозного», «Легенду о любви», а Г. Уланова была педагогом-репетитором Е. Максимовой и В. Васильева. Зрители увидят рисунки и акварели из серии «Репетиция», эскизы и репродукции полотен мастера «Галина Уланова. Репетиция», «Щелкунчик», «Последние репетиции «Лебединого озера». Зал, посвященный балету и фигурному катанию, наполнен движением, светом и воздухом.

Мария Федорова создала индивидуальный художественный стиль на основе переосмысления русского народного искусства и уроков живописи своего наставника В.В. Фаворской. Мария Владиславовна продолжает традиции театрально-декорационного искусства начала прошлого века. Выпускница факультета прикладного искусства Московского текстильного института (1974) начинала карьеру художником Общесоюзного Дома моделей одежды на Кузнецком мосту, поэтому среди работ 1970-х годов — коллажи и костюмы из коллекций ОДМО. Эскизы костюмов 1980-2020-х для театральных постановок, программ Государственного ансамбля танца России, ансамбля «Русская песня» и других художественных коллективов создают в её зале особый мир праздника, ярмарки, русской традиции. Тематика поддержана листами из станковых серий автора — «Сказочные звери», «Скоморохи», «Города». Рядом можно увидеть триптих «Ветры тридцатых» и работы последнего времени: графические композиции декора театральных костюмов для спектакля Дж. Марелла «Смех лангусты» (2021).

Даниил Федоров, выпускник художественно-графического факультета Московского государственного педагогического университета (2001), через обширную портретную галерею раскрывает своеобразный образ современного общества. Работает художник и в области ретроспективного портрета. На выставке представлены его полотна из серий «Русские писатели и поэты», «Мировой кинематограф», «Московские каникулы», «Летний ракурс», а также портреты и автопортреты. Работы художника активны, экспрессивны, динамичны. Живописец заявил о себе и в жанре пейзажа, с 2000-х годов пишет родной город. Его столица — сильная, уверенная, эффектная — с голубым небом, высотками, парками и проспектами. На выставке можно увидеть серии полотен 2020-х годов — «Цветы Москвы» и «Усадьба Черемушки-Знаменское». Знаковой работой и данью семейной традиции стал его натюрморт «Палитра деда» (2001).

Произведения мастеров хранятся в Государственном Русском музее, Государственной Третьяковской галерее, Московском музее современного искусства, Государственном центральном театральном музее им. А.А. Бахрушина, Музее Большого театра, многих художественных музеях России, галереях и частных коллекциях стран мира. Представители династии были участниками крупнейших выставок советского периода, и в новом тысячелетии работы Даниила Федорова и Марии Федоровой экспонируются в Москве и за рубежом. С 1994 года они реализуют проект «Живописный век». Коллекция живописи и графики семьи была показана на выставочных площадках Москвы, в Вашингтоне (2002, РКЦ Посольства РФ) и Париже (2015, РЦНК и Посольство РФ). В рамках деятельности Российской академии художеств проводится научно-исследовательская работа, издаются книги, публикуются статьи об искусстве династии. В 1995 году на телеканале «Культура» состоялась премьера фильма «Птицы памяти и надежды». А в академических залах будет демонстрироваться фильм «Путь в искусстве творческой династии Осиповых–Федоровых», созданный в 2022 году Управлением информации (пресс-службой) Российской академии художеств (авторы — Елена Клембо, Артем Бохонов и Автандил Чачанидзе).



Проект «Живописный век» академика РАХ М. Федоровой, почетного члена РАХ Д. Федорова, В. Федорова (1924-1993), Т. Осиповой (1924-1989) и А. Осипова (1892-1981) демонстрирует значимость семейного собрания. Искусство мастеров фамилии Осиповых–Федоровых как часть русского искусства ХХ – начала ХХI века остается живым, развивающимся и современным.

Кураторы выставки: Н.Г. Шепелева и М.В. Федорова.

Д. Федоров. Палитра деда. 2001. Холст, масло, 69х85. Собственность автора

Д. Федоров. Одри Хеппберн. Запуская голубей. 2008. Холст, масло, 120х100. Собственность автора

М. Федорова. Народные. Распашные юбки. 1976. Бумага, гуашь, коллаж. Собственность автора

Т. Осипова. Праздничный стол. 1954. Холст, масло, 67х59. Собственность автора

Т. Осипова. На катке. 1967. Бумага, акварель, темпера, 50х68. Собственность автора

А. Осипов. Автопортрет в Гурзуфе. 1963. Собственность семьи художника

А. Осипов. Евгения в саду. 1918. Холст, масло. Собственность семьи художника

В. Федоров. В саду. Портрет дочери. 1990. Собственность семьи художника

В. Федоров. Вечер. Окно. 1977. Холст, масло, 85х95. Собственность семьи художника