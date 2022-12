Бывший вокалист и басист группы «Парк Горького» Алексей Нелидов после большого перерыва выпустил сольный альбом!

Алексей Нелидов был частью знаменитого коллектива «Парк Горького» в 1999-2001 годах. До работы в группе «Парк Горького» Алексей также много работал в различных профессиональных группах. Записал два альбома в составе группы Angels & Demons (SNC Records), а также сольный альбом «Tolerance» (SNC Records), который продавался в конце девяностых, начале нулевых в Европе.

С 2002 года Алексей проживает в Германии, продолжая профессионально заниматься музыкой, сочинительством и преподаванием вокала и гитары. Пишет песни для себя и для других исполнителей, являясь композитором, аранжировщиком, вокалистом, гитаристом, бас-гитаристом и клавишником.

В последние годы стилистический диапазон музыканта значительно расширился, стили и направления в которых работает Алексей сегодня: хард-рок, арт-рок, поп-рок, баллады, фанк, блюз, мюзиклы, неоклассика, инструментальная музыка с применением оркестра и акустической гитары.

В ноябре 2022 года у Алексея Нелидова вышел сольный альбом «The Best of Nelidov», который включает в себя песни как на русском, так и на английском языках. Стилистика песен разнообразная, при этом, учитывая то, что песни записывались в разное время и на разных студиях, звучат они и аранжированы по-разному. В сборник-альбом вошли также старые композиции артиста, из альбомов Tolerance и Angels & Demons.

В записи новых композиций приняли участие талантливые музыканты: гитарист и аранжировщик Олег Люндышев, пианист и аранжировщик Александр Сабов, басист Евгений Васьков (Tolerance, Angels & Demons), барабанщик Александр Макин (Tolerance, Gorky Park), клавишник Леонид Каминер (Tolerance), гитарист Виктор Желудяков (Angels & Demons), барабанщик Иннокентий Минеев (Angels & Demons). В одной из последних песен Don’t let me down сыграл барабанщик Владимир Ермаков (Чёрный Обелиск, Mechenical Poet).

Наиболее ценными из альбома для себя Алексей считает треки Flowers in the Dust и Alley of Angels. Первая написана им в память трагических событий в Одессе в 2014 г. и представлена вокальным дуэтом - Алексеем и его учеником Паулем Ван Одейком, а также оркестровой аранжировкой с фортепиано в качестве главного инструмента.

Слушая вторую, нужно представить себе Аллею Ангелов в Донецке и сразу станет понятно, что содержит в себе музыка и текст. В ней музыкант спел дуэтом со своей дочерью Мелиссой Нелидовой, с которой в настоящее время занимается отдельным сольным проектом. Также Мелисса спела в первой и последней части баллады-мюзикла An acute Pain.

Отчасти альбом получился «семейным», так как в нём также приняла участие жена музыканта, певица Рита Нелидова (Casual Fate, Белые тени, Ангел, Руку дай мне, Park Avenue). «Пожизненное» серьёзное увлечение Алексея арт-прогрессив-роком привело его к написанию таких песен как Don‘t let me down, Tell me Princess, A Million Miles. Классический хард-рок и рок-баллады в альбоме представлены относительно новой песней Casuel Fate и пятью песнями из Tolerance и Angels & Demons (их можно услышать в конце сборника).

В русскоязычных песнях отразилось внутреннее состояние музыканта после его приезда в Германию и проявившее себя в таких песнях как «Ангел», «Руку дай мне» и «Белые тени». Песня Park Avenue написана Алексеем специально для Риты десять лет назад и до сих пор находит живой отклик в сердцах женской русскоговорящей части населения нашей планеты.

