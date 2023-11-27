О церемонии награждения лауреатов Национальной премии в области будущих технологий «ВЫЗОВ» рассказали в Москве

Пресс-конференция, посвященная подведению итогов заявочной кампании и предстоящей церемонии вручения Национальной премии в области будущих технологий «ВЫЗОВ», состоялась в ЦВЗ «Манеж». Участники мероприятия – выдающиеся деятели науки и эксперты отрасли – рассказали о значении премии для научного сообщества в России и поделились дальнейшими планами по развитию проекта. В 2023 году на награду было подано 218 заявок, а победителями станут четыре человека.

Мероприятие прошло при участии заместителя председателя правления Газпромбанка Дмитрия Зауэрса, директора по цифровизации Госкорпорации «Росатом» Екатерины Солнцевой, председателя научного комитета Национальной премии в области будущих технологий «ВЫЗОВ», доктора физико-математических наук, профессора Сколтеха Артема Оганова, руководителя научной группы «Квантовые информационные технологии» Российского квантового центра Алексея Федорова, президента Фонда «Вызов» Леонида Шляховера. Модератором выступил Руслан Юнусов, сооснователь Российского квантового центра.

Национальная Премия в области будущих технологий приурочена к объявленному в 2022 году Десятилетию науки и технологий и призвана отметить прорывные идеи и изобретения, меняющие ландшафт современной науки и жизнь каждого человека. Миссия Премии – сформировать стремление молодого поколения связать свою жизнь с наукой и технологиями в нашей стране. Учредителем Премии является Фонд развития научно-культурных связей «Вызов» совместно с Газпромбанком при поддержке Правительства Москвы. Генеральным партнером Премии выступает Госкорпорация «Росатом».

Председатель научного комитета Национальной премии в области будущих технологий «ВЫЗОВ» Артем Оганов рассказал о критериях отбора победителей.

«Мир сейчас стоит на пороге нескольких научных революций. Одна из них связана с искусственным интеллектом, другая – с квантовыми технологиями, еще одна – с новыми биомедицинскими технологиями. Сюда же я бы добавил новые материалы, где тоже гигантский прогресс. Главное при выборе победителя Премии – это импакт. Нами был сформулирован следующий критерий: представьте, что мы перенеслись на 20 лет вперед и мы смотрим на имена этих людей – кому из них мы в большей степени скажем спасибо, кто из них больше поменял мир. Это относится не только к технологическим работам, которые меняют жизнь человека к лучшему, но и к решению фундаментальных задач, даже тех, которые не имеют никакого прямого практического применения, но помогают человеку понять мир, в котором мы живем», – сказал Артем Оганов.

Отличительной особенностью премии стала возможность самовыдвижения. По словам Артема Оганова, был сохранен и традиционный механизм подачи заявок, когда одни ученые номинируют других. При этом механизм самовыдвижения позволил упростить процесс подачи заявки и сэкономить время. «Это был эксперимент, который стал оглушительно успешным: 90% заявок – самономинации от достойнейших ученых», – сообщил Артем Оганов.

В 2023 году на Премию было подано 218 заявок из 38 регионов России. Наибольшее число заявок пришло от ученых из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Краснодарского края, Новосибирской, Свердловской и Саратовской областей. Самому молодому кандидату всего 20 лет, а средний возраст номинантов – 35-40 лет. Заявки поступали от государственных научных центров, крупных инженерных компаний, госкорпораций.

Важность поддержки Премии со стороны бизнеса отметил Дмитрий Зауэрс, заместитель председателя правления Газпромбанка.

«Газпромбанк традиционно работает над развитием национальной науки и технологий. В начале 2000-х мы поддерживали крупные наукоемкие предприятия, и сейчас они составляют основу технологического суверенитета. Еще один пример — квантовые технологии. Мы начали с поддержки группы ученых, которые занимались фундаментальной наукой, а сейчас наша страна — один из лидеров в этой сфере. Премия «ВЫЗОВ» является новым этапом веры Газпромбанка в то, что науку надо поддерживать на ранних стадиях. Наша задача – обеспечить трансферт, «лифт» от идеи ученых до продукта и рынка. Поэтому мы планируем совместно с другими партнерами создать своего рода инкубатор или акселератор научных идей, которые завтра станут коммерциализироваться и будут нужны всем нам. Также мы рассматриваем возможность создания совместно с партнёрами эндаумент-фонда: корпорациям необходимо объединяться, создавать прозрачные инструменты финансирования. Очень важно начинать с качественного отбора идей и строить инфраструктуру: от венчурных фондов до классического проектного банковского финансирования. Сегодня наша общая цель – создать технологических лидеров в новых индустриях», — заявил заместитель Председателя Правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс.

Планируется, что в 2024 году при поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации Премия выйдет на международный уровень: награду будут присуждать в том числе иностранным ученым. К участию пригласят ученых, работающих в сфере технологий будущего по всему миру. По словам Екатерины Солнцевой, директора по цифровизации Госкорпорации «Росатом», Премия продемонстрирует открытость государства к сохранению международного научного и технологического сотрудничества и поможет укрепить образ России как привлекательной страны в том числе для зарубежных исследователей.

«Росатом поддерживает инициативу по учреждению премии «ВЫЗОВ» не по обязанности, а по зову сердца. Госкорпорация много работает над развитием новых технологий, которые будут определять нашу жизнь на ближайшем горизонте уже после 2030 года. И сегодня особенно важно поддерживать тех, кто это будущее строит. Конечно же, Премия может и должна стать международной, другого пути просто нет! И очень правильно, что именно в России появляется такая Премия, продолжая лучшие традиции нашей страны. Первая атомная электростанция, первый спутник, первый человек в космосе были нашими! Поэтому при работе с зарубежными аудиториями не планируется переводить «ВЫЗОВ» на другие языки. Это слово должно стать поистине международным понятием – как в свое время интернациональным стало слово «спутник», символизируя прорыв человечества к новым технологическим высотам. Необходимо признать, что многие международные институты сегодня фактически перестали работать, поскольку попытки исключения кого-либо из глобального контекста по определению лишают такие институты международного статуса. Настало время реализовать альтернативные форматы взаимодействия, создавая не «локальную» замену международным премиям в текущей геополитической ситуации, а принципиально новый инструмент глобального сотрудничества. Я искренне верю, что новая Премия станет визитной карточкой России во всем мире!» – прокомментировала Екатерина Солнцева.

Президент Фонда «Вызов» Леонид Шляховер подчеркнул значение фонда как экспертной площадки в области будущих технологий, которая объединит и науку, и общество, и инвесторов с целью поиска технологий, которые обладают большим потенциалом стать прорывными продуктами и обеспечить России технологическое лидерство.

«Я очень благодарен коллегам из Газпромбанка, из Росатома за их визионерский подход, потому что, по сути, финансировать такие риски – это благотворительность такого невероятного масштаба, что его сложно переоценить. С другой стороны, это может стать супер-бизнесом, если сегодня мы сделаем ту самую “волшебную таблетку” или превратим в технологию другое открытие. А мы видим заявки и понимаем, что такая “волшебная таблетка” может появиться, и это не горизонт столетий. Поэтому я думаю, что с появлением эндаумент-фонда и с привлечением туда многих других заинтересованных компаний у нас есть шанс на реально большое и близкое светлое будущее».

Режиссер торжественной церемонии награждения лауреатов Премии «ВЫЗОВ», художественный руководитель Московского драматического театра на Малой Бронной Константин Богомолов рассказал о предстоящей церемонии и ее героях.

«Идея этой Премии, церемонии — подчеркнуть: это и есть реальные звезды нашего времени, нашей страны, это и есть люди, про которых нужно говорить, чьи фотографии нужно печатать в журналах, с которыми нужно делать интервью, о которых снимать фильмы. Мне кажется очень важным, чтобы эта церемония, наряду с тем чтобы стать важной отправной точкой в развитии науки, одновременно стала важной точкой в развитии общества и его отношения к науке. Потому что, если общество сможет осуществить переоценку ценностей и понять, что нужно высвечивать лучами самых ярких прожекторов именно таких людей, очень многое может поменяться и в интеллектуальном и ценностном состоянии общества», — отметил Константин Богомолов.

Четыре лауреата Премии – российские ученые, добившиеся прорывных результатов в области будущих технологий, были определены на итоговом заседании Научного комитета, которое состоялось в Москве 6 ноября. Имена лауреатов объявят на торжественной церемонии награждения 19 декабря в ЦВЗ «Манеж».

Премиальный фонд Национальной премии в области будущих технологий «ВЫЗОВ» составляет 40 млн рублей – по 10 млн рублей в каждой из четырех номинаций: «Перспектива» – за научное достижение, повлиявшее на динамику развития будущих технологий (вручается учёным до 35 лет); «Учёный года» – за личный вклад в создание будущих технологий и изменение ландшафта науки; «Инженерное решение» – за изобретение, позволившее существенно продвинуть ту или иную технологию; «Прорыв» – за научное исследование, открывшее путь к созданию будущих технологий.