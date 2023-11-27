«Русская Медиагруппа» стала обладателем двух наград профессиональной премии «Радиомания»

24 ноября в Москве состоялась торжественная церемония вручения Национальной профессиональной радиопремии «Радиомания-2023». Два драгоценных микрофона – именно так выглядит награда – достались холдингу «Русская Медиагруппа».

В этом году обладателем высокой профессиональной радиопремии в номинации «Ведущий музыкального формата» стал ведущий «Русского Радио» Максим Привалов.

«Не скрою, это волнительно, неожиданно и приятно. Хочу сказать спасибо коллегам, соседям по эфирному диапазону. Спасибо академикам, вы сделали правильный выбор! И огромное спасибо «Русской Медиагруппе», «Русскому Радио»: радиостанция стала мне домом», – поблагодарил победитель учредителей премии и коллег.

Также обладателем награды от Российской академии радио в номинации «Познавательная программа» стал проект «Загородный сезон» радио Monte Carlo. Рубрика рассказала слушателям любопытные факты о разных форматах загородного отдыха по всему миру.

«Я хотела поблагодарить наш коллектив чутких разносторонних коллег, – обратилась со сцены Анастасия Елисеева. – 90% успеха – это команда. Нам повезло, мы нашли гармонию в работе, и это позволило достичь победы! Благодарю также всю «Русскую Медиагруппу», в которой я проработала 12 лет. Это настоящая школа жизни».

Обладателем статуэтки стал и региональный партнер «Русской Медиагруппы» – радио Monte Carlo, Омск.