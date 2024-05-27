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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваОб «Идеалистах» с любовью и восхищением: премьера в библиотеке-читальне имени И.С. Тургенева

Об «Идеалистах» с любовью и восхищением: премьера в библиотеке-читальне имени И.С. Тургенева

editor
By editor
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идеалисты

«Чтобы стране не пропасть, ей нужны, прежде всего, вы – библиотекари», — обращался к хранителям книг академик Дмитрий Сергеевич Лихачев. 20 мая об этом и многом другом рассказали гостям библиотеки-читальни имени И.С. Тургенева создатели спектакля «Идеалисты», основанного на одноименном литературно-художественном рассказе и архивных материалах библиотеки.

Какими же увидел «Идеалистов» режиссер постановки – заслуженный артист РФ Павел Ващилин? Юная сотрудница библиотеки и немного дерзкий, но очень обаятельный читатель с первых реплик покоряют своей смелостью и искренностью. Война разлучила и изменила их, оставив простые слова любви к Родине, жизни и друг другу только в письмах, напоминающих лирический роман. Герои раскрываются и «растут» буквально на глазах зрителей, напоминая о драгоценных во все времена честности, чести и самоотверженности. Хочется верить, что светлая история «Идеалистов» еще не раз соберет полный зал, а подвиги хранителей библиотеки в годы Великой Отечественной войны будут помнить многие поколения.

Премьера спектакля приурочена к 140-летию основания библиотеки имени И.С. Тургенева, ставшей первой общедоступной читальней Москвы. Роли исполнили: Георгий Ковалев, Илья Козырев (МХТ им. Чехова), Варвара Титова, Екатерина Неволина (Арт-группа «Улица мечтателей»), Анастасия Самошкина, Григор Кондахчан, Даниил Борзов и Милана Зангиева (студенты МТК им. Филатова).

идеалисты

Фото И. Даен и А. Антоновой

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