Об «Идеалистах» с любовью и восхищением: премьера в библиотеке-читальне имени И.С. Тургенева

«Чтобы стране не пропасть, ей нужны, прежде всего, вы – библиотекари», — обращался к хранителям книг академик Дмитрий Сергеевич Лихачев. 20 мая об этом и многом другом рассказали гостям библиотеки-читальни имени И.С. Тургенева создатели спектакля «Идеалисты», основанного на одноименном литературно-художественном рассказе и архивных материалах библиотеки.

Какими же увидел «Идеалистов» режиссер постановки – заслуженный артист РФ Павел Ващилин? Юная сотрудница библиотеки и немного дерзкий, но очень обаятельный читатель с первых реплик покоряют своей смелостью и искренностью. Война разлучила и изменила их, оставив простые слова любви к Родине, жизни и друг другу только в письмах, напоминающих лирический роман. Герои раскрываются и «растут» буквально на глазах зрителей, напоминая о драгоценных во все времена честности, чести и самоотверженности. Хочется верить, что светлая история «Идеалистов» еще не раз соберет полный зал, а подвиги хранителей библиотеки в годы Великой Отечественной войны будут помнить многие поколения.

Премьера спектакля приурочена к 140-летию основания библиотеки имени И.С. Тургенева, ставшей первой общедоступной читальней Москвы. Роли исполнили: Георгий Ковалев, Илья Козырев (МХТ им. Чехова), Варвара Титова, Екатерина Неволина (Арт-группа «Улица мечтателей»), Анастасия Самошкина, Григор Кондахчан, Даниил Борзов и Милана Зангиева (студенты МТК им. Филатова).

Фото И. Даен и А. Антоновой