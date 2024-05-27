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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваМелодия народной красоты: в Москве работает выставка, посвященная 65-летию Надежды Кадышевой

Мелодия народной красоты: в Москве работает выставка, посвященная 65-летию Надежды Кадышевой

editor
By editor
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Во Всероссийском музее декоративного искусства работает выставка сценических костюмов народной артистки России Надежды Кадышевой. Экспозиция «Мелодия народной красоты» приурочена к 65-летнему Юбилею легендарной солистки ансамбля «Золотое кольцо».

«Мы рады представить зрителям новую выставку с прекрасным названием «Мелодия народной красоты». Пространство музея украсили девять сценических костюмов известной российской певицы Надежды Никитичны Кадышевой, которые экспонируются впервые. Каждый костюм – это отдельный образ, воплощающий в себе богатство и радость поющей народной души», – поделилась подробностями Елена Титова, директор Всероссийского музея декоративного искусства.

Вернисаж прошел в рамках всероссийской акции «Ночь музеев». На нём артистка лично представила коллекцию из девяти костюмов. Среди них наряды, которые использовались в клипах на песни «Ах, судьба, моя судьба», «Клен ты мой опавший», «Новогодняя ночь», а также образ для первого сольного выступления в Кремле в 1991 году.

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Куратором выставки выступил сын Надежды Никитичны — Григорий Кадышев.

«Эта выставка — особенная возможность отдать дань уважения большой артистке и моей матушке Надежде Никитичне Кадышевой. На протяжении всей жизни она показывает всему миру красоту и разнообразие русской культуры, — комментирует Григорий Кадышев-Костюк. — Вместе с ансамблем «Золотое кольцо» она внесла огромный вклад в развитие и популяризацию народной песни и промыслов, а представленная на выставке коллекция отражает богатую историю нашей страны в тканях и узорах сценического костюма».

Наряды певице создавали специалисты художественных мастерских Оренбурга и Вологды. Так, например, авторство платья-рубахи и атласного сарафана-туники с вышивкой принадлежит дизайнеру Александре Грузиновой. Как и в других платьях, в нём можно увидеть фантазию на тему русского народного костюма: вышитые рукава и плечи, аппликации на подоле и плечах, использование красного цвета в качестве основного, отождествляемого с красотой. А авторство бархатного пальто-кафтан, сделанное специально для клипа на песню «У церкви стояла карета», принадлежит дизайнеру Виктору Леонтьеву. Он создал костюм в 1988 году. Этот роскошный образ выполнен из бархата, шёлка, натурального меха, вышивки и аппликаций из бусин и пайеток.

В завершение вечера Надежда Кадышева и ансамбль «Золотое кольцо» представили концертную программу, в которой прозвучали знаменитые хиты «Течёт ручей», «Виновата ли я» и другие композиции.

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